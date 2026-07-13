Rajchl (PRO): Původně přínosný projekt EU nevratně zničila

13.07.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k destrukci individuální svobody občanů členských států EU

Rajchl (PRO): Původně přínosný projekt EU nevratně zničila
Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

V tichosti a ve stínu summitu NATO v Ankaře se zcela mimo pozornost médií i většiny občanů podařilo eurocenzorům z Bruselu prosadit dvě zcela zásadní agendy, jež budou v konečném důsledku znamenat definitivní destrukci individuální svobody občanů členských států EU.

Tou první je chat control - šmírovací nástroj, jenž ve jménu boje proti zneužívání dětí dá unijním úředníkům do ruky extrémně mocný nástroj, díky němuž budou moci nahlédnout do soukromé komunikace kohokoliv z nás. To, že mnohem častěji než proti dětským predátorům bude využíván proti konzervativně smýšlejícím osobnostem, jež nechtějí válku, migraci ani Gren Deal, je více než evidentní. Svoboda slova se tak v Evropě stane minulostí. Jedná se o nejzásadnější průlom do soukromí nás všech v historii lidstva a geniální systém na vydírání kohokoliv, kdo si třeba bude psát s milenkou či milencem.

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Tou druhou je postavení digitálního eura na úroveň zákonného platidla eurozóny. Fakticky se jedná o vytvoření předpolí pro zrušení hotovosti. A to by byl definitivní konec. Pokud peněženku jakékoliv osoby, firmy, či dokonce celého státu kontroluje jeden úředník ECB ve Frankfurtu, pak kontroluje i vás. Už vidím, jak by se nastavovaly měsíční limity uhlíkové stopy, jež by vám v případě jejich překročení zamezily v dalším nákupu masa či pohonných hmot. Tohle je už skutečně fašismus v krystalické podobě.

A jak se tomu bránit?

  1. Vložit právo platit českou korunou a právo platit v hotovosti do naší Ústavy.
  2. Zahájit přípravné kroky k opuštění EU.

Myšlenka úzké evropské spolupráce je skvělá. Ovšem bruselská nomenklatura ji za posledních dvacet let zneužila k zavedení orwellovského režimu, umožňujícího totální nadvládu nikým nevolených elit nad našimi životy. Čímž původně přínosný projekt EU nevratně zničila.

Je na čase si to přiznat, opustit jej a zůstat stejně jako Švýcarsko pouze v EHS. Čím dřív se pro tento odvážný krok rozhodneme, tím lépe pro nás. EU je minulost. Budoucnost je suverénní, bohatý, bezpečný a svobodný středoevropský prostor.

Přesně tam je místo České republiky!

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

EU , euro , totalita , svoboda slova , Rajchl , PRO , nadvláda , Chat Control

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