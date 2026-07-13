Rajchl (PRO): Původně přínosný projekt EU nevratně zničila

V tichosti a ve stínu summitu NATO v Ankaře se zcela mimo pozornost médií i většiny občanů podařilo eurocenzorům z Bruselu prosadit dvě zcela zásadní agendy, jež budou v konečném důsledku znamenat definitivní destrukci individuální svobody občanů členských států EU.
Tou první je chat control - šmírovací nástroj, jenž ve jménu boje proti zneužívání dětí dá unijním úředníkům do ruky extrémně mocný nástroj, díky němuž budou moci nahlédnout do soukromé komunikace kohokoliv z nás. To, že mnohem častěji než proti dětským predátorům bude využíván proti konzervativně smýšlejícím osobnostem, jež nechtějí válku, migraci ani Gren Deal, je více než evidentní. Svoboda slova se tak v Evropě stane minulostí. Jedná se o nejzásadnější průlom do soukromí nás všech v historii lidstva a geniální systém na vydírání kohokoliv, kdo si třeba bude psát s milenkou či milencem.
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Tou druhou je postavení digitálního eura na úroveň zákonného platidla eurozóny. Fakticky se jedná o vytvoření předpolí pro zrušení hotovosti. A to by byl definitivní konec. Pokud peněženku jakékoliv osoby, firmy, či dokonce celého státu kontroluje jeden úředník ECB ve Frankfurtu, pak kontroluje i vás. Už vidím, jak by se nastavovaly měsíční limity uhlíkové stopy, jež by vám v případě jejich překročení zamezily v dalším nákupu masa či pohonných hmot. Tohle je už skutečně fašismus v krystalické podobě.
A jak se tomu bránit?
- Vložit právo platit českou korunou a právo platit v hotovosti do naší Ústavy.
- Zahájit přípravné kroky k opuštění EU.
Myšlenka úzké evropské spolupráce je skvělá. Ovšem bruselská nomenklatura ji za posledních dvacet let zneužila k zavedení orwellovského režimu, umožňujícího totální nadvládu nikým nevolených elit nad našimi životy. Čímž původně přínosný projekt EU nevratně zničila.
Je na čase si to přiznat, opustit jej a zůstat stejně jako Švýcarsko pouze v EHS. Čím dřív se pro tento odvážný krok rozhodneme, tím lépe pro nás. EU je minulost. Budoucnost je suverénní, bohatý, bezpečný a svobodný středoevropský prostor.
Přesně tam je místo České republiky!
JUDr. Jindřich Rajchl
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