28. týden na Energetické burze ČMKB

13.07.2026 9:48 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 28. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 142 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 170 milionů korun.

28. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2581 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2552 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2350 CZK/MWh, v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 2245 CZK/MWh.

Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou pro rok 2028 až 2029 se v maloodběru obchodovaly za cenu 739 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 734 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

Psali jsme:

27. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
27. týden na Energetické burze ČMKB
26. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
26. týden na Energetické burze ČMKB

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

burza , elektřina , energie , plyn , TZ , kontrakt , ČMKB

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Souhlasím s vámi

A to, že EU se se snahou šmírovat lidi a jejich soukromou komunikaci jen schovává za ochranu dětí, kterou podporuji, ale tudy cesta nevede. Zajímal by mě váš názor, proč o to šmírování EU tak vehementně a ustavičně usiluje? A kdo všechno by vlastně pak měl právo tu komunikaci sledovat? Lidi šmíroval...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Běžné nápoje zadělávající v těle na zánětBěžné nápoje zadělávající v těle na zánět Opravdovým přítelem plochého břicha jsou kyselá jídlaOpravdovým přítelem plochého břicha jsou kyselá jídla

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

HZS: Boj s požáry ve Francii posílí další vrtulník z Česka

10:17 HZS: Boj s požáry ve Francii posílí další vrtulník z Česka

Boj s přírodními požáry ve Francii posílí další vrtulník z Česka, na cestu vyrazil z Letiště Hořín v…