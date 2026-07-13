28. týden na Energetické burze ČMKB

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2581 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2552 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2350 CZK/MWh, v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 2245 CZK/MWh.
Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou pro rok 2028 až 2029 se v maloodběru obchodovaly za cenu 739 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 734 CZK/MWh.
Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.
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