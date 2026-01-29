Hřib (Piráti): Tlačíte to způsobem, za který byste se měli stydět

Dámy a pánové,
naše státní správa rozhodně potřebuje změny. To si nalíjme čistého vína. To rozhodně ano. Já bych skoro řekl, že když jsem čtyři roky měl tu čest stát v čele naší největší samosprávy a v téhle době tady proběhly dvě globální krize, jednak krize covidová a potom tedy krize uprchlická, tak to bylo období, kdy bylo nutné tedy intenzivně spolupracovat se státní správou. A ten můj závěr je takový, že v tomhle státě ta státní správa skutečně má jako výrazné nedostatky.
Skoro bych řekl, že vlastně jediné, co fungovalo v časech těch krizí, byly ve skutečnosti složky, tedy součásti IZS, co fungovalo, to byla armáda se svým očkovacím centrem, byla to policie, tedy zejména cizinecká v době ukrajinské uprchlické krize, byla to záchranka, dobře, ta je krajská, ale také složka IZS. Byli to hasiči, kteří řešili nouzové ubytování v době uprchlické krize a samozřejmě pomáhali i za covidu.
Tohle všechno fungovalo, ale skutečně tam, kde to naráželo, bylo často právě na straně státní správy, kde ty krize vlastně odhalily a demaskovaly ty záležitosti, které tady kvasily tak nějak dlouhodobě. To znamená, ano, naše státní správa tu reformu potřebuje, zvláště, když to srovnáte se samosprávami, které naopak ušly opravdu velkou a dlouhou cestu od roku 1989 a troufnu si tvrdit, že momentálně jsou ty samosprávy výrazně akceschopnější, také mají jiný zákon, podle kterých se řídí ten poměr s jejich pracovníky.
To znamená, ano, naše státní správa potřebuje ty změny, to určitě ano, ale rozhodně je nepotřebuje, jednak ty, co vy navrhujete, a za druhé, rozhodně nepotřebuje prosadit způsobem, kterým vy to tady teď chcete spáchat, protože vy jste si udělali zase nějakou zkratku. Děláte tady mimořádnou schůzi v čase, kdy tady mají běžet interpelace, to znamená, vy znemožňujete, abychom vám jako opozice pokládali otázky, se kterými se na nás obrací třeba občané. To je první váš přešlap.
A druhá záležitost je, že to zase předkládáte tak, že to neprošlo nějakými standardními procesy, snažíte si tu práci nějak ulehčit a vlastně ten výsledek, a to je to, o co tady jde, vám ve skutečnosti nejde o to, aby naše státní správa fungovala lépe, protože ten argument, že tady máme hodně úředníků, a proto potřebujeme zákon o státní službě nějakým způsobem novelizovat, je prostě slovy klasika prázdný a falešný, takhle to prostě nefunguje. Jediný důvod, proč vy se snažíte teď udělat změny v tom zákoně, a to co nejrychleji tímto způsobem, je ten, že chcete urbanizovat naši zemi. Vy chcete mít prostě poslušné úředníky, kteří se nebudou ptát a budou dělat přesně to, co vy jim řeknete, včetně toho, a to je to nejdůležitější, že celá tahle změna probíhá v kontextu stále ještě nevyřešeného střetu zájmů na úrovni premiéra této země.
Takže zjednodušeně řečeno, vy chcete prostě, aby na těch úřadech byli kývači, kteří budou Babišovi posílat další dotace, tak, abychom z našich daní tady vykrmovali oligarchu, který sdírá naše lidi už na drahých potravinách, tak ještě se mu budeme skládat na další věci. Teď jste potichu přiklepli další peníze do toho fondu, ze kterého on čerpal ty zemědělské dotace. Další body jsou samozřejmě ve vašem programovém prohlášení. Takže tohleto je to, proč se to všechno děje. To je druhá sklenka čistého vína, co si tady musíme nalít.
A teď to, co by doopravdy pomohlo. Jak jsem říkal, ten důvod, proč my máme hodně úředníků, není v tom, že máme nějaké rezervy ve služebním zákoně, který je potřeba rozhodně novelizovat. Kdo je tady? Pan ministr Juchelka, ten to poslouchá, tak já vezmu ten příklad asi z MPSV. Tak pane ministře, ten důvod, proč vy máte hodně úředníků, není v tom služebním zákoně, ten důvod, proč máte hodně úředníků, je v tom, že ty agendy jsou složité. Ty agendy jsou složité i z toho důvodu, že tady určitá část politického spektra se snaží vymlátit nějaké bodíky na tématu takzvaného zneužívání sociálních dávek, což je téma, které asi nějaký potenciál má, ale zcela reálně ve skutečnosti mnohem více tady zneužívají velké dotace velkými hráči, zejména v čele s vaším premiérem Babišem.
Každopádně tahleta rétorika vede k tomu, že se ty úřady stále snaží vymyslet systém, který by byl jakoby ještě férovější, ještě adresnější a tím pádem je ten systém stále a stále víc komplexní, na což v situaci, kdy nejste schopni na těch úřadech zaplatit třeba nějaké systémové architekty nebo ajťáky, tak to nutně prostě vede k tomu, že potřebujete stále víc a víc úředníků, protože ten systém nejste schopni automatizovat. A to znamená, že vám stoupají ty náklady na provoz toho systému. A bohužel se tady nenašel nikdo, kdo by měl tu odvahu říct, helejte, podívejte, zkusme se zaměřit spíš na to, aby ten systém byl prostě jednoduchý, levný, efektivní a jo, holt ano, možná něco tak nějak lidově řečeno, vyšbrndáme, prostě, ano, něco prostě se může stát, že ten systém bude nastavený tak, že někdo dostane možná nějaké drobné navíc, ale v zásadě to bude stejně mnohem efektivnější a v celkové sumě levnější. Jo, ale tuhle odvahu bych asi od vás jako nečekal. Tipuju, že s ohledem na složení téhleté koalice pojedete spíš prostě v těch zajetých kolejích, že se budete tvářit, že zneužívání sociálních dávek je gigantický problém, i když ve skutečnosti není.
A stejně tak za špatný konec berete i tady tu efektivitu ve státní správě, kdy tím problémem není ten služební zákon, ale je to vlastně počet a složitost agend, který mimochodem se valí víc a víc i na ty samosprávy. To znamená to řešení, od kterého konce byste měli začít, není reforma služebního zákona. Vy byste se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem zjednodušovat ty samotné agendy. Klidně tady může pan ministr Juchelka začít v oblasti těch sociálních věcí, protože obě dvě ty půlky toho vesmíru, který se děje na MPSV, jak jakoby ta zaměstnanost, tak ty sociální dávky jsou prostě systémy, které jsou jako neuvěřitelně složité a nějaké zjednodušení by si to zasloužilo. Takže ano. A potom v druhém kroku je dobré se zabývat tím, že my potřebujeme přilákat skutečně odborníky, profesionály, například v oblasti IT, například právníky, prostě odborníky, které potřebujeme k tomu, abychom nějakým způsobem naši zemi rozhýbali a modernizovali.
Teďko se tady paní ministryně Schillerová chlubí tím, že zrušila na ministerstvu útvar, který měl mít na starosti tu takzvaně revizi výdajů. To je asi ne úplně dobrý překlad toho spending review z angličtiny, ale prostě útvar, který se měl zamýšlet nad tím, jak efektivní je ta legislativa, co děláme tady z ekonomického hlediska. A tímhletím se paní ministryně chlubí, že to jako ušetřila tím, že propustila ty lidi, kteří měli dbát na právě otázku té ekonomické efektivity naší legislativy. No, tak jestli existuje nějaký výraz toho, že někdo vůbec nepochopil, co má dělat, tak je to právě tady ta aktivita paní ministryně Schillerové, která se chlubí tupým účetním škrtem, namísto toho, aby se zabývala nějakou strategickou úvahou, jak tu zemi modernizovat, jakým způsobem udělat tu veřejnou správu efektivnější a teď myslím primárně efektivnější jako z ekonomického hlediska, protože co jiného by proboha měla dělat ministryně financí?
No, a tady vaše ty úvahy okolo služebního zákona jdou bohužel úplně přesně stejným směrem. Vy prostě chcete to upravit tak, abyste měli poslušné kývače, už vám nestačí to, že jste tady provedli tu gigantickou reorganizaci například na Ministerstvu zahraničních věcí, což byl další krok, kterým se tady pan ministr Macinka rozhodl ohrozit naši akceschopnost v oblasti zahraničních agend. A pokračujete prostě dál, vesele v té krasojízdě, kdy vaším cílem je, aby prostě se nikdo moc neptal na to, jestli ty dotace jsou zákonné nebo ne, aby prostě úředníci dávali ty razítka a podepisovali ty dotace jako na běžícím páse a v žádném případě se nikdo nezabýval tou otázkou toho vymáhání. Jenomže tímhle postupem nás, vážení, táhnete do těch devadesátek.
To je o tom právě, přesně se potvrzuje to, jak jsme tady chodili pozpátku, abychom upozornili na to, že vy nás budete táhnout nazpátek. Tak tohle je přesně ono. Vy nás táhnete zpátky do doby, kdy úředníci byli závislí na té libovůli. My jsme to museli po vstupu do EU změnit mimo jiné právě proto, aby tady byla nějaká garance pro Evropskou unii v té férovosti přidělování těch dotací, tedy, aby bylo jasné, že ty peníze Evropské unie se skutečně rozdělují podle nějakých jako odborných kritérií, podle hodnocení, které je třeba i nějakým způsobem nezávislé na těch politicích, a rozhodně se takto omezuje ten střet zájmů.
Bohužel teď tedy nastoupila vláda slabého premiéra Babiše, který je tady loutkou svých koaličních partnerů a stále je v tom gigantickém střetu zájmů. Takže jste nasadili kurz směr Orbán, směr Maďarsko, směr Fico, směr Slovensko, kdy se snažíte o ukázkový, řekl bych, až učebnicový příklad toho state capture. Vy se snažíte prostě ovládnout ten stát, aby sloužil soukromým zájmům vašich čelních představitelů. A to je ten problém. A ještě to máte drzost to balit do nějakých jako řečiček o efektivitě státní správy, ještě máte tu drzost si to nastavit tady na mimořádnou schůzi, kterou jste plácli zrovna ausgerechnet na čtvrtek místo interpelací. Tedy ještě jste znemožnili, abychom vám kladli nějaké otázky, nestačilo vám, že nechcete vpouštět na své tiskové konference nepohodlné novináře. Ejhle další příznak snahy o orbanizaci této země ve vaší režii. To vám prostě nestačilo, že si chcete vybírat, kdo vám bude moct pokládat otázky z novinářů, vy ještě jste zabránili i tomu, abychom my vám tady ty otázky pokládali.
Tak takhle ne, vážení, takhle by to opravdu nešlo! My jsme připraveni s vámi spolupracovat na reformě toho služebního zákona, ale chceme, aby se to řešilo skutečně systémově tak, jak se to řešit má. Aby to skutečně adresovalo ty problémy, které naše státní správa má, jako že jich má hodně, nejsme prostě teďka schopni zaplatit ty profesionály, které naše země potřebuje ve státních službách. Ano, můžeme se tady určitě inspirovat v zahraničí. Ano, pochopitelně jsou tady země, které dbají třeba extrémně o vzdělávání svých úředníků.
Já bych vám doporučil si vyjet na ten Tchaj-wan, jo, někteří to tady máte tendenci jakoby dehonestovat, ale když se tam podíváte, jak tam funguje ta státní správa, tak to ve skutečnosti je velice dobrý příklad, kde se my můžeme inspirovat. My s lidmi, se kterými jsme tam mluvili, když jsme vyjeli do této země, tak to byli prakticky všechno lidé, kteří byli absolventi prestižních univerzit často v Americe, často ta Ivy League. A tohleto je ve skutečnosti to, kam my bychom měli směřovat. A ano, potom třeba naše země bude držet nějaký významný podíl ve výrobě nějaké klíčové záležitosti v závorce třeba polovodičů, ale to je úplně jedno, a potom ano, budeme nějakými významnými hráči v tom aktuálním geopolitickém kontextu.
Takže ano, to je ta cesta investovat do těch kariérních úředníků, investovat do jejich vzdělávání, investovat do jejich profesionalizace, přilákat ty odborníky, kteří mají zkušenosti ze zahraničí a nějakým způsobem nám pomůžou modernizovat naši zemi a posunout to dopředu. A co jste se rozhodli vy? Vy jste se rozhodli jít přesně opačným směrem. Vy chcete vytvořit ve skutečnosti masu poslušných kývačů, kteří budou na pokyn podepisovat dotace pro vašeho premiéra. A to je ostudné, to je prostě ostudné.
A ještě to tady tlačíte způsobem, za který byste se měli stydět. Tak se styďte!
