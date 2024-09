Hrnčíř (SPD): Proč volit koalici vedenou SPD v Jihomoravském kraji?

Jihomoravský kraj, s jeho bohatou historií, je známý svou kulturní rozmanitostí, vinicemi, folklórem a výjimečným přírodním bohatstvím. Tento region potřebuje promyšlené vedení, které bude vážit jak tradice, tak inovace.

Jedním z hlavních pilířů SPD je bezpečnost. Jihomoravský kraj, ležící na významné křižovatce mezi východem a západem, čelí mnoha bezpečnostním výzvám, od dopravy po přeshraniční otázky. SPD prosazuje větší podporu pro policii, hasiče a záchranné složky. Mysleme na povodně či nedávná tornáda, které zasáhly region. Je to právě schopnost rychlé reakce a koordinace místních složek, která pomohla mnoha lidem a minimalizovala škody. SPD se zavazuje k tomu, že zajistí, aby tyto složky byly vždy připraveny, vybaveny a podporovány.

Dalším důležitým tématem je doprava. Jihomoravský kraj je známý svými malebnými vesnicemi a městy, ale to také znamená, že občané často čelí výzvám v oblasti dopravy. Dlouhé dojíždění a přetížené silnice jsou každodenní realitou mnoha Jihomoravanů. SPD navrhuje zlepšení dopravní infrastruktury, které by mohlo zahrnovat výstavbu nových silnic, modernizaci železnic a ještě lepší propojení veřejné dopravy. To by nejen ulehčilo život místním obyvatelům, ale také by podpořilo turistický ruch a ekonomický rozvoj regionu.

Jedním z nejvýraznějších rysů SPD je důraz na tradiční hodnoty a ochranu kulturního dědictví. Jihomoravský kraj je známý svou vinařskou tradicí, lidovou hudbou a řemeslnými výrobky. SPD věří, že ochrana a podpora těchto tradic je klíčová pro udržení identity regionu.

V otázkách ekonomiky se SPD zaměřuje na podporu domácího podnikání a malé a střední podniky, které tvoří páteř místní ekonomiky.

Volit hnutí SPD v krajských volbách v Jihomoravském kraji znamená volbu pro bezpečnost, tradice, ekonomickou prosperitu. Je to volba pro budoucnost, která ctí minulost, ale je připravena čelit výzvám nové doby.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

