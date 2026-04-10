Hrnčíř (SPD): Zavedení maximálních marží udrželo ceny na čerpacích stanicích pod 50 korunami

Článek byl převzat z Profilu PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. - Zavedení maximálních marží udrželo ceny na čerpacích stanicích pod hranicí 50 Kč
Vzoreček, který kombinuje cenu na rotterdamské burze s fixním koeficientem nákladů, efektivně zabránil tomu, aby si někteří distributoři na vlně paniky uměle navyšovali zisky na úkor občanů. Zpětně vidíme, že se díky tomuto „vzorečku“ podařilo udržet ceny na čerpacích stanicích pod psychologickou hranicí 50 Kč, kterou by bez regulace trh pravděpodobně dávno překonal.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Na druhou stranu si musíme přiznat, že jde o mimořádný a dočasný zásah do volného trhu. Dlouhodobě by tato regulace tlumila investice do modernizace čerpacích stanic, ale v tuto chvíli převládá sociální a ekonomický přínos nad negativy.
Nová dubnová prognóza Ministerstva financí bohužel potvrdila mé obavy z minulých týdnů. Zpomalení růstu ekonomiky představuje pro státní pokladnu citelný výpadek příjmů, zejména u inkasa DPH a daně z příjmů právnických osob. Odhaduji, že v příjmové stránce rozpočtu může vzniknout „díra“ ve výši 25 až 35 miliard korun. Když k tomu připočteme zvýšené mandatorní výdaje spojené s inflačními tlaky a náklady na energetickou bezpečnost, je čím dál jasnější, že stávající deficit je neudržitelný.
Pokud nechceme rezignovat na investice, bude vláda muset v nejbližších měsících přijít s novelou zákona o státním rozpočtu. Realita nás k revizi deficitu pravděpodobně dotlačí ještě před letními prázdninami.
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku