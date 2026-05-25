Senátorka Ludková: Rudá byla vyměněna za zelenou

26.05.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k informaci, že hl. m. Dánska Kodaň snížilo příděly hovězího masa seniorům.

Foto: Archiv V. Ludkové
Popisek: Vladimíra Ludková, senátorka ODS

Nejdřív jsem chtěla jít ověřovat, zda je to pravda, ale pak mi došlo, že už i to, když připouštím, že by tohle pravda být mohla, je vlastně strašným důkazem toho, jak vymknutá je současná doba.

Rudá byla vyměněna za zelenou a také s příběhem o záchraně a lepších zítřcích.

Neomarxista vyměnil dělnickou třídu za kulturně konstruované menšiny. Ve finále jim škodí úplně stejně, jako bolševik škodil dělnické třídě.

Místo vraha z Wall Streetu se stal terčem bílý muž jezdící autem, pojídající červené maso, zodpovědný za koloniální křivdy a klimatickou krizi.

Princip je úplně stejný.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
