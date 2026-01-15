Ivan (ODS): Musíme být znovu na straně těch, kteří chtějí tvořit

ODS se musí vrátit ke svým přirozeným voličům. K podnikatelům, živnostníkům a aktivním lidem, kteří tuto zemi každý den drží v chodu. K těm, kteří chtějí tvořit Česko jako bohatou zemi plnou šikovných lidí. Že už takoví nejsou? Jsou. A je jich spousta.
Každý den potkávám lidi, kteří mi říkají: „Nechci nic zadarmo. Chci prostor pracovat, růst a rozhodovat o svém životě.“ To není výjimka. To je většina. A právě pro ně ODS vznikla.
Přestaňme jen reagovat na soupeře. Přestaňme vysvětlovat jejich agendu. Přestaňme se omlouvat za to, kým jsme. Je čas znovu nastavovat vlastní směr a jasně říkat, čemu věříme: svobodě, odpovědnosti a podnikavosti. To musí být naše politika. Taková musí být ODS.
Musíme být znovu na straně těch, kteří chtějí tvořit.
