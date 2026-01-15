Ivan (ODS): Musíme být znovu na straně těch, kteří chtějí tvořit

15.01.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k budoucnosti ODS

Ivan (ODS): Musíme být znovu na straně těch, kteří chtějí tvořit
Foto: Archiv Radima Ivana
Popisek: Radim Ivan

ODS se musí vrátit ke svým přirozeným voličům. K podnikatelům, živnostníkům a aktivním lidem, kteří tuto zemi každý den drží v chodu. K těm, kteří chtějí tvořit Česko jako bohatou zemi plnou šikovných lidí. Že už takoví nejsou? Jsou. A je jich spousta.

Každý den potkávám lidi, kteří mi říkají: „Nechci nic zadarmo. Chci prostor pracovat, růst a rozhodovat o svém životě.“ To není výjimka. To je většina. A právě pro ně ODS vznikla.

Přestaňme jen reagovat na soupeře. Přestaňme vysvětlovat jejich agendu. Přestaňme se omlouvat za to, kým jsme. Je čas znovu nastavovat vlastní směr a jasně říkat, čemu věříme: svobodě, odpovědnosti a podnikavosti. To musí být naše politika. Taková musí být ODS.

Musíme být znovu na straně těch, kteří chtějí tvořit.

Psali jsme:

Ivan přichází před kongresem ODS s plánem na restart strany
Ostrý útok na Radima Fialu od mladé hvězdy ODS
Už dost „strejcokracie“. Kandidát na šéfa ODS Radim Ivan má plán
„S mluvením o Ukrajině jsme to přehnali.“ Otevřený kandidát na šéfa ODS

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

budoucnost , ODS , Ivan

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí ODS znovu nastavit vlastní směr?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Mám dotaz

Možná vám přijde hloupý, ale jaký je rozdíl, jestli třeba muniční iniciativu řeší státy NATO sólo nebo to bude řešit NATO jako celek? Mě to přijde stejné, jen zaobalené jinak. Děkuji za vysvětlení.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dostál (Stačilo!): Prezidentka EP Metsola dostane k narozkám glóbus

8:19 Dostál (Stačilo!): Prezidentka EP Metsola dostane k narozkám glóbus

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na základní neznalosti předsedkyně europarlamentu Rober…