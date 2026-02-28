Konečná (KSČM): Vyzývám k okamžitému uvalení zbrojního embarga na Izrael

Odsuzuji americký a izraelský agresivní útok na Írán. USA a Izrael opět ukázaly, že mezinárodní právo je pro ně jen cárem papíru a že hlavním nebezpečím pro mír na Blízkém východě jsou právě tyto dva státy. Byl to Izrael, který se poslední roky dopouštěl genocidy Palestinců, napadl Libanon a Sýrii, a byly to Spojené státy, které od přepadení a okupace Iráku podporovaly občanskou válku v Sýrii či hladověly a následně bombardovaly Jemen.
Představitelé evropských států od zvolení Donalda Trumpa mluví o strategické neutralitě. Domnívám se, že nyní nastal nejvyšší čas ukázat, že nejde jen o prázdná slova. Členské státy EU včetně České republiky by měly najít odvahu a nejnovější zločin USA a Izraele jasně odsoudit. A hlavně se na něm v žádném případě nepodílet. Což bude zřejmě velmi těžké, protože jestli má něco společného Babišova vláda s tou Fialovou, tak je to naprostá servilita vůči Izraeli.
Naopak je vyzývám k okamžitému uvalení zbrojního embarga na Izrael, ukončení nákupu F35 z USA a jasné výzvě k uklidnění situace a k mírovému řešení konfliktu. V zájmu ochrany lidských životů i mezinárodního práva.
P. S. Už se solidárně vyvěšují vlajky Íránu?
Ing. Kateřina Konečná
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.