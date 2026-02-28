Konečná (KSČM): Vyzývám k okamžitému uvalení zbrojního embarga na Izrael

01.03.2026 6:03 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na situaci na Blízkém východě

Konečná (KSČM): Vyzývám k okamžitému uvalení zbrojního embarga na Izrael
Foto: Youtube
Popisek: Kateřina Konečná

Odsuzuji americký a izraelský agresivní útok na Írán. USA a Izrael opět ukázaly, že mezinárodní právo je pro ně jen cárem papíru a že hlavním nebezpečím pro mír na Blízkém východě jsou právě tyto dva státy. Byl to Izrael, který se poslední roky dopouštěl genocidy Palestinců, napadl Libanon a Sýrii, a byly to Spojené státy, které od přepadení a okupace Iráku podporovaly občanskou válku v Sýrii či hladověly a následně bombardovaly Jemen.

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

8%
92%
hlasovalo: 1034 lidí

Představitelé evropských států od zvolení Donalda Trumpa mluví o strategické neutralitě. Domnívám se, že nyní nastal nejvyšší čas ukázat, že nejde jen o prázdná slova. Členské státy EU včetně České republiky by měly najít odvahu a nejnovější zločin USA a Izraele jasně odsoudit. A hlavně se na něm v žádném případě nepodílet. Což bude zřejmě velmi těžké, protože jestli má něco společného Babišova vláda s tou Fialovou, tak je to naprostá servilita vůči Izraeli.

Naopak je vyzývám k okamžitému uvalení zbrojního embarga na Izrael, ukončení nákupu F35 z USA a jasné výzvě k uklidnění situace a k mírovému řešení konfliktu. V zájmu ochrany lidských životů i mezinárodního práva.

P. S. Už se solidárně vyvěšují vlajky Íránu?

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly by členské státy Evropské unie útok USA a Izraele na Írán jasně odsoudit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Jak si můžete dovolit za naše peníze zneužít pro svůj prospěch? Uvědomujete si, že jste byla zvolena proto, abyste dělala něco pro lidi a ne si točila ve sněmovně videa a dělala si osobní reklamu? Co jste pro nás udělala? A vzhledem k tomu, jaký máte plat, máte vůbec zapotřebí taková videa točit? Ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

