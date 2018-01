Ivana Bartoše zvolilo 94 % hlasujících Pirátů předsedou

V hlasování, které probíhalo jak přímo na místě, tak i prostřednictvím internetu, získal 276 hlasů z 293 hlasujících členů, kteří představují cca 60 % členů strany. Kromě volby předsedy strany čeká Piráty během soboty ještě volba čtyř místopředsedů. Volby vycházejí ze stanov, podle nichž funkční období předsednictva končí nejpozději tři měsíce po skončení sněmovních voleb.

Ve svém projevu na fóru Ivan Bartoš akcentoval několik cílů, ke kterým bude jako předseda nyní směřovat: „V následujícím volebním období, pokud budeme pracovat tak, jak jsme voličům slíbili, máme šanci výrazně uspět a porazit i třeba nyní nejsilnější hnutí ANO.” Vedle toho považuje staronový předseda za důležité dát členům po celé republice možnost podílet se na aktivní politice a zapojit do ní i registrované příznivce a podporovatele. Větší zapojení veřejnosti, odborníků a zájmových skupin do legislativního procesu a prosazování 20 programových priorit pak označil za hlavní devizy, o které se budou moci Piráti opřít v nadcházejících komunálních volbách: „Naše práce je naše největší reklama. Změna je cíl. Politika je pouhý prostředek.“

Ve své řeči také připomněl, že pirátskému hnutí se věnuje již osm let: „Řada z Vás potvrdí, že to není vždy pohodová a bezbolestná činnost. Můžeme být bezesporu hrdí na naše politické výsledky. Nyní však musíme ukázat našim stávajícím i budoucím voličům, podobně jako jsme to udělali v Praze a v Brně na magistrátu, s otevřenou politikou v Mariánských Lázních a v řadě dalších zastupitelstev, kde působíme, co znamená ono “Pusťte nás na ně” i v nejvyšší parlamentní politice.“

Nově zvolený předseda ukončil své vystoupení debatou s účastníky fóra, v níž zmínil hodnoty, které Piráty odlišují od ostatních parlamentních stran: „Jsme demokratická strana a můžeme nabídnout férovost. Nemáme za sebou žádné privilegované firmy, ke všem přistupujeme stejně. Nabízíme poctivou stranu.“

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartoš je znovu předsedou Pirátů. Do prezidentských voleb nikoho nepodpoří, ale o Zemanovi se předseda vyjádřil velmi brutálně Bartoš: Po příštích volbách by se Piráti mohli podílet na vládě Michálek (Piráti): OLAF dává za pravdu české policii a vyvrací obhajobu Babiše Piráti ubránili jmenovité hlasování vlády

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV