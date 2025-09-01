Macinka (Motoristé): Jakákoli podpora Fialovi je pro nás rezolutně vyloučená

SKANDÁL U XAVERA!
To byla zase neděle… Motoristé by prý šli do koalice s Fialou. Údajně to měl říct Boris Šťastný v rozhovoru s moderátorem Xaverem Veselým na alternativní internetové televizi XTV.
Akorát, že vůbec…
Nechci se vyjadřovat k pro mě obtížně pochopitelnému výslechu doktora Šťastného ze strany Xavera. Asi ho nemá rád, nevím.
Přesto celý den sleduji „spravedlivé“ rozhořčení a vlnu dezinterpretací zmiňovaného rozhovoru. Facebook hoří a zloba vlastenců přikládá pod svůj vlastní kotel.
Inkriminovanou pasáž jsem si pustil a musím říct, že doktor Šťastný odpovídal velmi dobře a velmi správně! Jako pravicový politik rezolutně odmítl spolupráci s komunisty, kteří jsou nyní navíc v koalici s eurohujerskými socialisty – s Venezuelou Maláčovou a s Lubomírem Zaorálkem (jemuž nikdy v životě nezapomenu, že jako ministr zahraničí v roce 2013 odjel do Bruselu, kde sdělil zástupcům Evropské komise, že ČR již netrvá na výjimce z části Lisabonské smlouvy, kterou pro nás vyjednal exprezident Václav Klaus).
Boris Šťastný nikdy nevyřknul, že by Motoristé sobě, anebo on sám chtěli jít do koalice s Fialou. Tohle je odporná a odpudivá manipulace lidí, kteří jsou buď pokročilými šílenci, anebo jejich křečovitými nadbíhači, jak se ihned ukázalo například u Jindřicha Rajchla z kandidátky SPD.
Za Motoristy musím jednoznačně říct, že jakákoli podpora Fialovi – otevřená, tichá, skrytá nebo dokonce tajná – je pro nás rezolutně vyloučená. Motoristé ani nikdy neudělají žádný krok, který by mohl vést k překreslení situace a umožnil by pokračování současné vlády. To je nemyslitelné, bez ohledu na to, že by si to naši „vlastenečtí“ konkurenti přáli, aby měli náplň do svých potrefených vysílaček, přes které chrlí do světa fantasmagorické vize na úrovni „Fyjalo, octup!“
K celé této aféře mohu říci pouze jediné:
Motoristé sobě jsou v současnosti jedinou politickou stranou v České republice, která jasně odmítá jak komunisty, tak Fialu. !?
Situaci rozhodně nevnímáme způsobem, jakým se ji snažil trivializovat Xaver, když se prakticky celé volby pokusil zúžit na dvě možnosti: Konečná nebo Fiala.
Co je proboha na tom, když někdo nechce ani jedno? Proč má být dokolečka nucen, aby si vybral jednu z těchto variant? Nebo nedej bože aby odmítnutím jedné nepřijatelné možnosti automaticky podpořil tu druhou?
Osobně je mi jedno, když má někdo v hlavě zmatek z toho, že se nechceme bratřit se Stačilo! Je mi jedno, když někdo slepě odmítá respektovat fakt, že pravicová strana NIKDY nemůže spolupracovat s extrémní levicí. Kdyby nám to nevadilo, nebyli bychom pravicovou stranou. To je ostatně rozdíl mezi politiky a populisty.
Všímám si všech falešných nadbíhačů, kterým určitě o naši zemi nejde. Nejde jim ani o program, natož o nějaké ideje. Jde jim výlučně o osobní pozici, pro kterou (by) klidně zaprodali i celou svoji politickou stranu a stovky vlastních lidí, co se ji s nadějí na něco lepšího snažili roky budovat. Vše za jedno nebo dvě místa na cizí kandidátce jen pro sebe...
Takoví se evidentně spojí i s ďáblem. Ostatně dnes jsem několik podobných komentářů viděl, že oni by na rozdíl od Motoristů s komunisty problém neměli.
No, já jsem tedy minulý týden četl i tyto věty od lidí ze Stačilo! A mám s nimi problém opravdu hodně veliký. Posuďte sami:
Pryč s kapitalismem!
…i proto máme v programu znárodnění…
…cílem je naplňovat Komunistický manifest, jak ho v předminulém století napsal Karel Marx a Bedřich Engels.
My, komunisté, nechceme větší drobky koláče ze stolu mocných. Chceme celou pekárnu!
To nejsou výroky z komunistického sjezdu na konci 40. let minulého století, ale z minulých týdnů.
Když pak čtu dnešní „statečné“ řeči proti nám, jen by mě zajímalo, co na avizovanou spolupráci s komunisty říkají spolukandidátčíci Jindry Rajchla ze strany Svobodných? Ohradí se, anebo je touha po korýtku tak veliká, že překoná i velké ideové rozdíly…?
Motoristé takoví nejsou. S komunisty spolupracovat na národní úrovni nemůžeme, protože se s nimi ideově a programově neshodneme. Něco jiného může být evropská politika, v níž jde o národní identitu v rámci EU. Tady se Kateřina Konečná třeba nechová jako vlastizrádní europoslanci pirátů, TOP 09 a STANu. Ale Brusel není Praha.
Víme dobře, že Fiala je ničitel naší země, a bude nám ctí jej poslat tam, kam patří – do opozice. Jenže ukončit Fialu je jedna věc, ale pak je taky potřeba začít konečně nějak rozumně spravovat zemi. A výkony Jany Maláčové jsem třeba já již viděl a po opakování opravdu netoužím ani nevolám!
Proto otázky typu: kdyby nebylo vyhnutí a nastala situace „Fiala nebo Konečná“… si laskavě nechte od cesty. Žádná taková situace nenastane. Svět je – naštěstí – mnohem složitější.
Motoristé jsou na útoky zvyklí, ale že nás někdo bude strkat do chomoutu k Fialovi, to je teda ten suverénně nejhloupější útok ze všech. Možná proto, že je činěn lidmi, kterým na pravdě příliš nesejde a stačí jim před volbami naslibovat pár pečených holubů do úst.
Chytřejší člověk dobře ví, že příští vláda bude nepochybně bez Fialy. A že bude buď levicová s komunisty, anebo pravicová s Motoristy.
ODS nástupu levice určitě nezabrání, ale Motoristé mohou.
A všichni ostatní se s komunisty ochotně spojí, jak se dnes ukázalo.
Hodně štěstí, Česká republiko!
