Mračková Vildumetzová: Paní Maříková, nevidím rozdíl mezi vámi, Piráty, nebo Spolu

01.09.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kritice Karly Maříkové (SPD) směrované k vedení Karlovarského kraje.

Foto: Screen: ČT24
Popisek: Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Předvolební kampaň se dostává do své horké fáze a s tím se často vyplavuje hnus a špína.

Dokonce i zastupitelka Karlovarského kraje za SPD Karla Maříková, která sní o tom, že si prodlouží mandát ve Sněmovně, se nestydí svůj kraj do kampaně zatáhnout. Zneužívat ho. A přitom si vymýšlet a ohýbat pravdu.

Dnes na Primě se postavila do řady vedle politiků STAN, SPOLU a hlavně Pirátů. Vlastně je stejná jako oni. Protože nás na kraji v přímém přenosu pořadu Partie kritizovala za to, že jsme k dotačnímu programu na podporu sportovních klubů pečujících o děti, mládež a handicapované dali před pár týdny dovětek: “Vracíme vám, co vám vláda vzala.”

Neměla by být paní zastupitelka z SPD spíš na naší straně? Copak neví, jak se lidem za Fialovy vlády zdražil život? Jak těžké to mají sportovní kluby? Jak nákladné je to pro rodiče? A ano, měli jsme to heslo v kampani a tím programem chceme ukázat, že své sliby plníme. Byla to rázná odpověď na posměšky opozice, kdy už konečně začneme lidem něco vracet?!

Další kritika paní zastupitelky směrem k tomu, že jako hejtmanka zneužívám Valdštejnské slavnosti v Chebu ke své propagaci, protože máme jednobarevnou vládu, je úplně mimo mísu.

Paní poslankyně, já už na slavnostech byla jako hejtmanka v roce 2017 a 2019. To byl ještě starostou Chebu pan Antonín Jalovec. Což opravdu nebyl milovník ANO. A i vládu v kraji jsme tenkrát měli koaliční. To, že je teď jednobarevná, na tom pro mě absolutně nic nemění. Prostě jezdím za lidmi, potkávám se s nimi, miluju tu atmosféru, tuhle krásnou akci, ráda se s kolegy převléknu do zapůjčených dobových šatů a celý den si tam pak užiju. Letos to nebylo jiné.

Udělejte to taky, paní Maříková. Určitě voliče oslovíte lépe, než těmi svými jedovatými slinami, které z vás dělají jen ublíženou členku opozice, která si, ať to stojí, co to stojí, chce v médiích vykřičet nějakou tu pozornost. A jak už jsem řekla. Já pak bohužel nevidím rozdíl mezi vámi, Piráty, nebo třeba Spolu.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  • ANO 2011
  • senátorka
Mračková Vildumetzová (ANO): Kvalita a dostupnost poštovních služeb se velmi zhoršila
Mračková Vildumetzová (ANO): Ministryně spravedlnosti porušuje jednací řád
Rakušan se začal ptát. V ANO mu to vysvětlili
Mračková Vildumetzová (ANO): Tady něco nehraje

autor: PV

Ing. Barbora Urbanová byl položen dotaz

Vystoupení z NATO

Podle mě jediný, kdo chce z NATO fakt vystoupit jsou komunisté, takže podle mě to fakt nehrozí. Ale zajímá mě, proč se tak bojíte referenda o vystoupení z EU?

