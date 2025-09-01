Mračková Vildumetzová: Paní Maříková, nevidím rozdíl mezi vámi, Piráty, nebo Spolu

Předvolební kampaň se dostává do své horké fáze a s tím se často vyplavuje hnus a špína.
Dokonce i zastupitelka Karlovarského kraje za SPD Karla Maříková, která sní o tom, že si prodlouží mandát ve Sněmovně, se nestydí svůj kraj do kampaně zatáhnout. Zneužívat ho. A přitom si vymýšlet a ohýbat pravdu.
Dnes na Primě se postavila do řady vedle politiků STAN, SPOLU a hlavně Pirátů. Vlastně je stejná jako oni. Protože nás na kraji v přímém přenosu pořadu Partie kritizovala za to, že jsme k dotačnímu programu na podporu sportovních klubů pečujících o děti, mládež a handicapované dali před pár týdny dovětek: “Vracíme vám, co vám vláda vzala.”
Neměla by být paní zastupitelka z SPD spíš na naší straně? Copak neví, jak se lidem za Fialovy vlády zdražil život? Jak těžké to mají sportovní kluby? Jak nákladné je to pro rodiče? A ano, měli jsme to heslo v kampani a tím programem chceme ukázat, že své sliby plníme. Byla to rázná odpověď na posměšky opozice, kdy už konečně začneme lidem něco vracet?!
Další kritika paní zastupitelky směrem k tomu, že jako hejtmanka zneužívám Valdštejnské slavnosti v Chebu ke své propagaci, protože máme jednobarevnou vládu, je úplně mimo mísu.
Paní poslankyně, já už na slavnostech byla jako hejtmanka v roce 2017 a 2019. To byl ještě starostou Chebu pan Antonín Jalovec. Což opravdu nebyl milovník ANO. A i vládu v kraji jsme tenkrát měli koaliční. To, že je teď jednobarevná, na tom pro mě absolutně nic nemění. Prostě jezdím za lidmi, potkávám se s nimi, miluju tu atmosféru, tuhle krásnou akci, ráda se s kolegy převléknu do zapůjčených dobových šatů a celý den si tam pak užiju. Letos to nebylo jiné.
Udělejte to taky, paní Maříková. Určitě voliče oslovíte lépe, než těmi svými jedovatými slinami, které z vás dělají jen ublíženou členku opozice, která si, ať to stojí, co to stojí, chce v médiích vykřičet nějakou tu pozornost. A jak už jsem řekla. Já pak bohužel nevidím rozdíl mezi vámi, Piráty, nebo třeba Spolu.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
