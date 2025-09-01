Horké září ve Francii. Le Penová chce sestřelit vládu i Macrona

Pokud premiér François Bayrou doufal, že ho vlivná persona francouzské pravice Marine Le Penová nesesadí kvůli tomu, že je sama odstavena od politických funkcí, tak se podle všeho spletl.
Le Penová a její Národní sjednocení (RN), které v průzkumech vede, se naopak chystají sehrát klíčovou roli v pádu Bayrouovy vlády při hlasování o nedůvěře 8. září. Jsou odhodláni využít prohlubující se politickou krizi k vynucení si parlamentních voleb a rezignace prezidenta Emmanuela Macrona.
Bayrou a Macron vsadili na riskantní kartu: vyhlásili hlasování o důvěře poté, co se chystají protlačit extrémně nepopulární škrtací balíček ve výši 43,8 miliardy eur. Jejich sázka spočívala v tom, že Le Penová, která kontroluje největší opoziční stranu v Národním shromáždění, bude spolupracovat.
Jistá logika v tom byla. Proč by Le Penová riskovala své křeslo v parlamentu a možnost vyvolat volby, když je sama stíhána za zpronevěru a v odvolacím řízení, které proběhne až příští rok? Nebylo by pro ni výhodnější nechat Macrona a spol., aby si sami nesli hněv veřejnosti za bolestivé škrty?
Le Penová to ale vidí jinak. Ani ne hodinu po oznámení hlasování o důvěře slíbila, že zmobilizuje své síly, aby Bayroua svrhla. „Pouze rozpuštění (parlamentu) nyní dovolí francouzskému lidu zvolit si jeho osud, osud obrody s Národním sjednocením,“ napsala na sociální platformě X.
Tím skončily veškeré spekulace o možném vyjednávání mezi Bayrouem a Le Penovou. Poslanec RN Laurent Jacobelli trval na tom, že nikdy nemělo být pochyb o tom, na kterou stranu se její šéfka přidá. „Tihle lidé si představují, že ostatní jsou stejně ničemní jako oni,“ řekl. „To ale ukazuje na špatné pochopení Marine Le Penové, která je z jiného těsta.“
Zatímco mnozí předpokládali, že Bayrou nějak „osahal terén“ s Le Penovou před vyhlášením hlasování, premiér se pak těžko vypořádával s otázkou, proč to vlastně neudělal. Poněkud nevěrohodně v rozhovoru pro televizi TF1 poznamenal, že to neudělal, protože opoziční lídři „byli na dovolené“. Le Penová mu to vrátila s konstatováním, že ona přes léto nepřestala pracovat.
„Pane premiére, říkáte, že nemáte rád lsti... Já osobně nemám ráda lži. Na rozdíl od toho, co jste prohlásil před miliony Francouzů ve zprávách ve 20.00 na TF1, Národní shromáždění nebylo „na dovolené“. Každý může potvrdit, že jsem vám napsala přesný a podrobný dopis k vašim rozpočtovým návrhům, dopis, který zůstal bez odpovědi,“ vypálila po Bayrouovi Le Penová přes síť X.
Monsieur le Premier ministre, vous dites ne pas aimer la ruse… Pour ma part, je n’aime pas le mensonge.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 27, 2025
Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français au 20h de TF1, le Rassemblement national n’était pas « en vacances ».
Tout le monde peut vérifier…
Také levicové strany okamžitě oznámily, že hodlají hlasovat proti Bayrouovi. To znamená, že jeho vláda je, obrazně řečeno, toast v topinkovači. Bude grilována z obou stran a hrozí, že Bayrouova vláda padne. A s ní možná i Macron.
Předseda RN, fotogenický 29letý Jordan Bardella, i Le Penová mají v úterý s Bayrouem jednat, ale signály z Národního sjednocení naznačují, že dohoda je nepravděpodobná.
Pokud Bayrou padne, má Macron jen velmi malý manévrovací prostor, kým ho nahradit. Šeptanda hovoří o ministru ozbrojených sil Sébastienu Lecornu.
„Návrat k volbám, ať už rozpuštěním nebo rezignací, zůstává jediným řešením, jak prolomit politickou patovou situaci a dát zemi nový směr,“ komentoval na síti X situaci Bardella.
L’inflexibilité affichée ce soir par le Premier ministre sur nos lignes rouges nous conforte dans notre choix de voter contre la confiance au gouvernement le 8 septembre.— Jordan Bardella (@J_Bardella) August 27, 2025
Le RN répond toujours positivement à une invitation à dialoguer, même vaine et extrêmement tardive. Nous…
Národní sjednocení a další volající po nových volbách argumentují, že dva po sobě jdoucí politici z řad středopravice a středu nedokázali ukončit přetrvávající politickou krizi vyvolanou Macronovým nešťastným rozhodnutím o předčasných volbách loni.
V průzkumu agentury Ifop, provedeném po Bayrouově projevu, bylo 63 % respondentů pro návrat k volebním urnám. Mezi voliči RN toto číslo stouplo až na 86 %. Průzkumy ale zároveň naznačují, že nové volby by mohly opět vyústit v rozhádaný parlament.
Bardella opakovaně vyzývá Macrona, aby rezignoval, a to i přes právní trable své mentorky Le Penové. To by pravděpodobně neudělal bez výslovného souhlasu Le Penové. Ta stále drží významnou kontrolu nad komunikační strategií RN.
Jedna teorie říká, že Le Penová přijala fakt, že v nejbližší době nebude moci kandidovat na prezidentku, a zvažuje možnost, že by ji Bardella jmenoval premiérkou, pokud by on sám kandidoval za RN na Élysée a vyhrál, spekuluje server Politico. Jacobelli, mluvčí strany, to ale rázně popírá: „Marine Le Penová se nikdy nevzdává. Nemůže přijmout, že by se hlava opozice nemohla voleb zúčastnit.“
Le Penová plánuje, že pokud dojde k novým volbám – ať už prezidentským, nebo parlamentním – využije všech prostředků, aby mohla kandidovat.
Po počátečním šoku z rozhodnutí soudu, kdy jí bylo na pět let zakázáno s okamžitou platností kandidovat na jakoukoliv volenou funkci, začala na jaře konzultovat různé právníky a odborníky. Její tým se také zaměřil na další právní cestu: napadnout ústavnost zákazu kandidatury před Ústavní radou.
„Samozřejmě prozkoumáváme všechny právní cesty, aby i v případě rozpuštění (parlamentu) mohla Marine Le Penová kandidovat,“ řekl Bardella v úterý pro vysílání TF1. A s jistou dávkou bojovnosti dodal: „Existuje právní cesta, a i když je úzká, Marine Le Penová za ni bojuje.“
autor: Marian Kučera