35. týden na Energetické burze ČMKB

01.09.2025 10:00 | Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 35. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 166 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 162 milionů korun.

35. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2460 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2573 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2026 až 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2397 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2400 CZK/MWh.

Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2026 až 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 894 CZK/MWh, ve velkoodběru se obchodovaly za cenu 937 CZK/MWh.

autor: Tisková zpráva

