35. týden na Energetické burze ČMKB

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2460 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2573 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou na rok 2026 až 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2397 CZK/MWh, ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2400 CZK/MWh.
Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou na rok 2026 až 2027 uzavíraly obchodování v maloodběru s kurzem 894 CZK/MWh, ve velkoodběru se obchodovaly za cenu 937 CZK/MWh.
autor: Tisková zpráva