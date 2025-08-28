Nejdražší byt v historii Česka má nového majitele. Je jím Petr Kellner mladší

O tento exkluzivní byt se dlouhé týdny vedly debaty především v byznysových kruzích. Podle informací naší redakce byl interiér navržen samotným Petrem Kellnerem, zakladatelem PPF.
„Je pravda, že o tento konkrétní byt v domě, který mu patřil, se staral osobně,“ uvedl jeden ze zdrojů blízkých rodině. Jaké plány s ním měl, sdělit odmítl. „To ventilovat nebudu.“
Byt byl údajně i předmětem interní debaty mezi Kellnerovými dcerami a synem z prvního manželství. Vše skončilo smířlivým rozhodnutím, že vlastníkem se stane právě Petr Kellner mladší.
Která herečka je lepší?
Anketa
Která herečka je lepší?
Podle našich informací se jedná o rozsáhlý, plně zařízený byt, který v dohledné době nebude mít v tuzemsku konkurenci.
„Jde o výjimečný prostor, víceposchoďový penthouse s výhledem na Vltavu, Hrad, Petřín i další významné památky. Nic podobného se v příštích deseti letech určitě neobjeví,“ řekl zdroj a odhadl hodnotu bytu na cca 600 milionů korun.
Další zdroj konstatoval, že Kellner junior žil ve Francii, poté se vrátil do České republiky, kde se zapojil do developerských projektů pod vedením jednoho z otcových přátel. „On ho nevodil za ruku, nechal ho v tom určitým způsobem plavat. Ale dal mu prostor a šanci. Byl vizionář i vůči vlastní rodině, věděl, že děti nemohou vyrůstat v jeho stínu,“ popsal situaci.
Petr Kellner mladší podle dostupných informací získal za svůj menšinový podíl ve skupině PPF částku 40 miliard korun, která mu bude vyplácena postupně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný