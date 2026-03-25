Jakob (TOP 09): Možná je to řízený chaos zcela účelově

Vážené dámy, vážení pánové,
já jsem k programu nechtěl vystupovat, ale na kolegu Nachera zareagovat musím. Nemůžu mluvit za ODS, ale mluvím za TOP 09 a za sebe jakožto člověka, který se problematice médií a mediální legislativy za naši stranu dlouhodobě věnuje. Padla tady spousta věcí s tradičním dvojím metrem Patrika Nachera a je potřeba to uvést na pravou míru.
Za TOP 09 rozhodně v problematice médií, médií veřejné služby jsme konzistentní a jsme konzistentní dlouhodobě. Ve volebním programu před těmi pěti téměř už lety za koalici SPOLU bylo to, že zajistíme udržitelné, dlouhodobě udržitelné financování médií veřejné služby. Možná si pod tím lze představit cokoliv, ale já si pod tím jednoznačně představoval a představuju doposud, že financování médií veřejné služby bude po letech jednoznačně předvídatelné, transparentní a dostatečné, tedy vlastně i v souladu s novou platnou evropskou legislativou. A tak se i stalo.
Ano, to projednávání bylo poměrně dlouhé. A bylo dlouhé proto, že jsme vedli otevřenou veřejnou debatu, debatu se všemi aktéry, ať s dotčenými institucemi, tedy Českou televizí, Českými rozhlasem, ale i debatu s ostatními hráči na trhu tak, aby byl zachován duální systém. A ten výsledek dle mého soudu jednoznačně odpovídá tomu, co jsme měli jako koalice SPOLU ve volebním programu a co zároveň bylo i v programovém prohlášení vlády. Takže z mého pohledu, z pohledu TOP 09 a výroků představitelů TOP 09 jsme jednoznačně postupovali konzistentně. A to, co jsme slibovali, tak také bylo naplněno včetně toho indexačního mechanismu, na což jsem hrdý, že se do té novely prosadilo. Otázkou je, jestli s vašimi zásahy vůbec na nějakou indexaci dojde.
Nicméně ten rozdíl ve vašem konání oproti tomu, jak jsme debatovali, jak jsme prosazovali ty změny v minulém období, a ano, nebylo to rychle, trvalo to poměrně dlouho, takže ta diskuse se vedla prakticky po celou dobu minulého funkčního období. Ale to, co se děje dnes, tak je naprostý chaos, co předvádíte s vašimi úmysly, úmysly stran financování médií veřejné služby. Ano, ve volebních programech dvou koaličních současných stran jste měli, že budete rušit poplatky televizní a rozhlasové. Třetí koaliční strana, (otáčí se na ministra Macinku) tady sedí pan předseda Motoristů, tak to ve svém volebním programu neměla. Ten jeho výrok si velmi dobře pamatuju, působil velmi zásadově a tenkrát jsem ho velmi oceňoval. Leč situace je jiná, proběhla nějaká vaše koaliční jednání. A to co nastalo za ty poslední dny nebo týden, tak je vrchol naprostého, naprostého chaosu.
V pondělí předseda Poslanecké sněmovny pan Okamura za SPD prohlásí - popíše základní parametry navrhované novely s tím, že tu novelu všichni podepíšete, koaliční poslanci, a bude v úterý, tedy včera, předložena. Ty důsledky jsme tady probírali v průběhu včerejška. Vlastně by šlo o jednoznačnou finanční likvidaci médií veřejné služby.
Načež můj tady předřečník pan místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher za ANO včera někdy po poledni prohlásil, že žádný návrh zatím neexistuje, že na něm pracujete, propočítáváte varianty a jeho dopady a že rozhodně se v úterý žádný návrh nepodá, tedy včera.
A do toho, a to slyšíme od minulého týdne, kdy zasedal výbor pro mediální záležitosti, pan ministr kultury Oto Klempíř za Motoristy připravuje patrně nějaký návrh, nějakou ucelenou koncepci způsobu financování, žádá nás na výboru o klid na práci a zarytě mlčí. A mlčí. Vlastně i včera mlčel. Dneska tady není, tak nám k tomu asi nic neřekne.
Tak já se omlouvám, pane místopředsedo Nachere prostřednictvím vaším (místopředseda Nacher řídí schůzi), ale to, co předvádíte, tak rozhodně není žádná veřejná diskuse, je to naprostý chaos, kdy představitel jedné koaliční strany říká něco, o čem ostatní neví, a rozhodně to té situaci neprospívá. A já chápu, že ve veřejném prostoru, a to nejenom zástupci zmiňovaných dvou institucí, České televize a Českého rozhlasu, ale zajímá to i širokou veřejnost, co se tedy bude s médii veřejné služby dít. A já se moc omlouvám, ale na mě ten způsob, který tady...
Děkuju kolegům tady od Motoristů, že si mě natáčejí (poslanec Krejčí natáčí na mobil), asi to dají do svého archivu, budou si to pak pouštět, aby měli ty správné argumenty. To je dobře. To oceňuju...
K čemu to asi jako může vést tenhle chaos? Možná je to řízený chaos zcela účelově. A já mám obavu, že ty kroky můžou být poměrně jako jasné.
Pokud schválíte nějakou novelu ve smyslu, jak ji představil předseda Poslanecké sněmovny, tak to znamená, že ty prostředky, které mají média veřejné služby k dispozici, tak se vrátí zhruba o dvacet let. Nicméně výdaje přirozeně s inflací jsou na úplně jiné úrovni. Ta média samozřejmě mají nějaké smluvní závazky a to nejsou závazky, které jdou krátkodobě vypovědět. Ty závazky jsou na řadu let dopředu, ať už se to týká vysílacích práv, třeba i na sportovní přenosy, týká se to třeba už olympiády za dva i za čtyři roky. Ale i závazky na vlastní tvorbu. A říkali to představitelé obou dvou médií v průběhu včerejška, že to je otázka spíše měsíců, zvlášť kdybyste to prosadili - což neprosadíte, to vám garantuju, to my tady budeme bojovat. Neprosadíte, aby to bylo účinné od půlky roku. Tak já chápu, že se vám nelíbí, že tady vystupuju. Jak jsem říkal v úvodu, nechtěl jsem vystupovat, musím ale reagovat na kolegu Nachera, který tady svým dvojím metrem neříkal věci úplně přesně a správně.
Takže abych se vrátil k tomu. Je to otázka měsíců, kdy ty instituce se dostanou do platební neschopnosti nebo dokonce do bankrotu. Co se stane potom? Přijde vláda a řekne - tak jo, my to chápeme, máte tady závazky, to jako nejde, aby Česká televize, Český rozhlas úplně zbankrotovaly, tak my vám pomůžeme, my vám dáme tu účelovou dotaci ze státního rozpočtu za tím a tím účelem. A kde je pak už ta nezávislost médií veřejné služby? Tady už je zcela evidentní vztah, který není vyrovnaný, kdy je naprostá závislost finanční těch médií na vůli vlády, na vůli vládní většiny. A pak přijdete možná konečně. Mezitím bude mít pan ministr kultury ten klid na práci a připraví asi nějakou změnu systému modelu toho financování. Otázkou je, jestli výsledkem bude to zestátnění médií veřejné služby nebo úplná likvidace, že když to bude v tom bankrotovém stavu, že to zrušíte, že to nemá smysl.
No a ten scénář z toho, jaké máme informace, tak já myslím, že může být velmi pravděpodobný a pro úroveň demokracie v naší zemi je mimořádně zdrcující. Protože média a média veřejné služby obzvlášť jsou nedílnou součástí demokratické společnosti a ten tlak, který na ně vyvíjíte už nyní, tak je naprosto, naprosto nepřijatelný.
A my chceme, pane kolego Nachere, vaším prostřednictvím, my chceme, aby se konečně vedla veřejná diskuse. Ať vědí média veřejné služby, představitelé, co je může čekat. Hlavně ale ať to ví i široká veřejnost. A možná ta otevřená transparentní diskuse by pomohla i tomu, že byste si vy mezi sebou v rámci koalice vlastně ujasnili, co chcete.
Říkal jste, že ty modely ve světě se vyvíjejí. Ano, vyvíjejí. Vy do těch modelů, které počítáte jako financované přes státní rozpočet, tak počítáte i ty modely, které tak nefungují. Prostě v tom výčtu je takhle máte. A to zmiňované Finsko, Švédsko, tam je ale ten systém jiný. Mimo státní rozpočet. Jsou to speciální daně, které třeba i v případě Finska jdou přes speciální fond. Takže ty prostředky vůbec neprotékají státním rozpočtem. Ale to kolega Nacher moc dobře, moc dobře samozřejmě ví, ale úplně se mu to do té argumentace nehodí.
A co víme z vašeho programového prohlášení ještě, tak je to, že nechcete zvyšovat jakékoliv daně. Takže ten finský, švédský model i tím dle mého soudu - kéž by ne ve vašich úvahách - ale byl by v rozporu s vaším programovým prohlášením. Tak usuzuji, že ty jsou úplně, úplně mimo hru.
Tak co nám zbývá? Jaké modely? Tak vaše inspirace je jednoznačná. Jezdíte často opakovaně za představiteli nejvyššími Slovenska, kde čerpáte z jejich zkušeností, v tomto týdnu jste byli mnozí z vás - nevím, jestli už se vrátili kolegové z hnutí ANO... A tady pan předseda od Motoristů taky byl v Maďarsku.
A tam víme, jak ty transformace probíhaly, a probíhaly de facto podle toho scénáře, který jsem popisoval před pár minutami, který evidentně, zdá se, chystáte. Takže ta vaše cesta je průhledná, je jasná, čeho chcete dosáhnout, ten cíl je jednoznačný. Chcete, aby média veřejné služby byla hlásnou troubou vlády, aby byla přímo závislá na vládě, a to rušení poplatků televizních a rozhlasových, to je takový vedlejší produkt tohoto vašeho cíle, který je ryze populistický, může být do jisté míry populární, ale ty prostředky i ze státního rozpočtu jsou samozřejmě prostředky všech občanů této země, takže oni to zaplatit stejně budou muset, byť je naprosto krásné, líbivé, že na tom SIPU nebo ten trvalý příkaz si budou moct zrušit. Ale věřte, mnoho voličů není tak hloupých. Oni na tenhle populismus neskočí. Oni moc dobře vědí, že ty peníze se někde vzít musí, a vy je chcete vzít asi ze státního rozpočtu.
Takže to jsem měl zapotřebí tady jasně vysvětlit, popsat tu situaci, v jaké jsme. Z toho ani dvojím, trojím nebo kolikátým metrem Patrika Nachera se nevykroutíte. Ten chaos je naprosto neuvěřitelný. A TOP 09 v tom, jakým způsobem přistupuje ke svobodě médií, k fungování médií veřejné služby, je jednoznačně konzistentní od svého vzniku. To nemůže ani dvojí metr Patrika Nachera jakkoliv popřít.
Děkuji za pozornost.
