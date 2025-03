Jakob (TOP 09): My chceme odpovědně zlepšovat ekonomiku. A to děláme

Děkuju. Vážené dámy, vážení pánové, v první řadě jedná se o výpověď s dvojnásobným odstupným. Devět z deseti ekonomů jasně říká, že největší brzdou hospodářského růstu naší země je rigidní pracovní trh. Já vítám flexinovelu. A aby ten trh byl ještě flexibilnější, tak by samozřejmě bylo dobře, abychom přijali i výpověď s dvojnásobným odstupným. Proč? Protože bude vyšší pohyb zaměstnanců na trhu práce. Ti budou mít nové příležitosti na rekvalifikace a zvýšení vzdělávání. Díky tomu zaměstnavatelé budou mít větší výběr kvalifikovaných zaměstnanců, to znamená vyšší výkon firem, lepší konkurenceschopnosti, hospodářský růst a v konečném důsledku samozřejmě i vyšší mzdy. Já chápu, že kolegy z opozice fascinuje přístup třeba Slovenska nebo Maďarska. Ale my bychom raději sbližovali naše platy se Západem, než je snižovali a šli tímto směrem.

A co se týká pana Okamury, který právě odešel, který bezmezně obdivuje Donalda Trumpa, tak největší hrozbou pro ekonomiku naší otevřené země je po Vladimirovi Putinovi ten chaos, který vytváří s celní politikou Donald Trump. To bude největší ohrožení pro naše firmy a pro naše zaměstnance. My chceme odpovědně přistupovat k tomu, abychom zlepšovali naši ekonomiku. A k tomu by vedl i tento pozměňovací návrh. A při hlasování se ukáže, kdo je zodpovědný a kdo nikoliv. Děkuju.

Jan Jakob TOP 09



