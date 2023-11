Jakob (TOP 09): To vy jste tady udělali rozpočtový rozval, my to musíme napravovat

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já musím reagovat na předchozí příspěvek kolegyně Schillerové, protože mně u něj téměř padla brada. Paní předsedkyně, prostřednictvím pana předsedajícího, vy takovým konejšivým tónem jste tady z vašeho pohledu říkala výčet, výčet slibů, které údajně neplní naše vláda, přitom právě ta vaše předchozí vláda tady způsobila spoustu potíží, které musí řešit ta současná, ať už je to rozpočtový rozval, ať už je to neřešení energetické koncepce, ať už je to slíbená důchodová reforma, s kterou jste neudělali vůbec nic.

Naopak naše vláda, naše vládní strany slíbily konsolidovat, slíbily udržitelné důchody. Slíbili jsme zajištění energetické bezpečnosti a to vše plníme. NATO jsme splnili, závazek vůči NATO, což je naprosto klíčové v dnešní bezprecedentní bezpečnostní situaci. Vláda zvládla nápor válečných uprchlíků, energetickou krizi a bojuje s inflací - na rozdíl od vašich návrhů, které jdou proti, ať už to byly pozměňovací návrhy při konsolidačním balíčku, které šly proti konsolidaci, nebo současné pozměňovací návrhy k rozpočtu, které by zvýšily schodek o víc než 50 miliard. Je to vaše politika - po nás potopa. Je potřeba zrychlit investice, inovace, digitalizace, to se daří - na rozdíl od vašich návrhů, které by prohlubovaly (Předsedající: Čas, prosím.) schodek státního (Předsedající: Čas, prosím.) rozpočtu. (Nesouhlas poslanců hnutí ANO.) Děkuji.

