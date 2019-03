Janko (ČSNS 2005): Dvacet let lží

Včera jsem se zúčastnil vzpomínkové akce a manifestace k dvacátému výročí bombardování Srbska. Přítomní byli také Srbové- návštěvníci Prahy z Bělehradu. To, co se úst řečníků jednoznačně neslo, byla kritika NATO, USA, naší tehdejší vlády i "bombarďáka Havla s jeho bloody old bitch Madlen. Všem Srbům se za tehdejší souhlas naší vlády omluvili. Není ale načase, aby to učinila i naše současná vláda? Nebo jsou snad jen poskoky Západu? Osobně jsem přítomné Srby varoval před vstupem Srbska do EU, kam je láká i naše vláda. Protože EU je rodná sestra NATO..

Ing. Karel Janko ČSNS 2005

