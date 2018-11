Jarošová (SPD): Nikdy bych nepomyslela, že jednou společnost povede tak absurdní debatu

Vážené dámy a pánové,

dnes máme společně rozhodnout, zda umožnit stejnopohlavním párům uzavírat manželství. Manželství je svazek muže a ženy, který má privilegované postavení proto, že jen muž a žena spolu mohou zplodit děti. A tyto děti jsou předmětem ochrany ze strany zákonů. Proto si přeji, aby manželství bylo zakotveno v ústavě jako svazek muže a ženy. Jen takový svazek je schopen zachovat přežití národa, neboť jen z něho se mohou narodit další děti.

Podle mého názoru je harmonické manželství muže a ženy nejlepším vkladem do života dítěte. Děti, které vyrůstají ve stabilním harmonickém svazku muže a ženy, jsou obecně vyrovnanější, lépe se integrují v kolektivu spolužáků a jsou také odolnější vůči negativním rizikovým vlivům, např. zneužívání návykových látek. Položil si někdo otázku, jak se bude chovat kolektiv dětí k jedinci, kterého budou vychovávat dva tatínkové, nebo dvě maminky? Dětský kolektiv dokáže být krutý, to zde asi nemusím vůbec rozvádět. A proto si právě dnes, kdy se tolik manželství rozpadá, zaslouží tradiční rodina podporu a zvláštní výsadní ochranu, neboť i to může přispět ke snížení společensky negativních jevů.

Lobbisté, kteří sňatky stejnopohlavních párů propagují, dlouhodobě usilují o zničení základní buňky společnosti, kterou byla a je rodina. Když před lety tyto kruhy bojovaly za uzákonění registrovaného partnerství, tak tvrdily, že jim nejde o adopce, ale jen o přístup k informacím týkajícím se jejich partnera. Dnes vidíme, že se nám lhalo. Registrace byl jen první krok. Dalším má být postavení svazku stejnopohlavních párů na stejnou úroveň jako tradiční manželství a též možná adopce dětí. A já se ptám, kdy se požadavky této lobby zastaví. Kde je tedy ochrana práva dítěte na normální rodinu? Kdo za to ponese odpovědnost? Já vám to řeknu - každý, kdo tento zákon prosazuje a schválí.

Sama jsem matkou a mám obavu o budoucnost svého dítěte i o budoucnost jeho dětí a celého národa, pokud se zpochybňují tradiční formáty fungování lidského rodu. Je přece nesmysl myslet si, že jsme Bohem a jít proti přírodním zákonům.

Přeji si, aby jednou i má vnoučata mohla žít v tradiční rodině, kde je po mnoho tisíc let zavedený a osvědčený model skládající se z otce, matky a dětí, kterými jsou dívka nebo chlapec, žádné jiné další pohlaví. Je to model, ve kterém jsme vyrostli i my. A nikdy se nezpochybňovalo, zda otec nebo matka svému synovi smí říkat synu a dceři dcero. Bylo to přeci zažité a osvědčené pravidlo, které každému z nás pomáhalo se zorientovat během dospívání, abychom také my jednou mohli být dobrým otcem nebo matkou.

Na jednu stranu tady naříkáme nad neuspokojivým demografickým vývojem, ale nedokážeme vychovávat mládež ke zdravé sexualitě, k zakládání rodin, k rodičovství, výchově dětí, k tomu, co je přirozené, co odpovídá zákonitostem přírody, co vede k zachování rodiny i národa, k tomu, co má prostě budoucnost. A na druhou stranu tady ztrácíme čas propagací homosexuality, přestože tyto svazky mají dle mého názoru ochranu dostatečnou. A aby toho nebylo málo, snažíme se již naše školáky vychovávat k tomu, že dva tatínkové či dvě maminky jsou zcela normální. Kam až to hodláme nechat zajít? Nebudeme tu za pár let díky nějaké další lobby řešit legalizaci sňatků s nezletilými, podobně jako se to řeší v sousedním Německu v souvislosti s islámskou migrací?

Nikdy v životě bych si nepomyslela, že jednou povede naše společnost tak absurdní debatu o tak samozřejmých přírodních zákonitostech. Možná to někomu bude připadat staromódní, ale uvědomme si, že je to stejně staromódní jako fakt, že děti se rodí z ženy a jsou plozeny mužem. A v tom případě mi staromódnost přijde velmi in.

Děkuji.

Monika Jarošová SPD



