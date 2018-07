Jarošová (SPD): Proč nepodporuji vládu Andreje Babiše

K tomu, aby se tak stalo, využil premiér Babiš jak ČSSD, která přímo usedla ve vládě, kde obsadila pět ministerstev, tak KSČM, která vládu podpoří výměnou za posty v dozorčích radách státních a polostátních podniků.

Je úsměvné, pokud Babiš sestavuje svůj kabinet s někým, s kým si ještě před necelým rokem nemohl přijít na jméno a kdo by ho (jak se říká) nejraději „poslal do tepláků“ za „údajně“ neoprávněné čerpání dotací na Čapí hnízdo! ČSSD, která utrpěla volební debakl, a získala od voličů něco málo přes 7%, bude opět spolurozhodovat o osudu této země a to i navzdory tomu, že jí voliči adresovali jasný vzkaz, že jí ve vládě už nechtějí…Andrej Babiš jí však ke „korýtku“ přizval a ona ráda zapomněla že: „se stíhaným Babišem do vlády rozhodně ne!“

Komunisté tento slepenec za výše zmíněné posty také rádi podpoří a tak i navzdory svému nejhoršímu porevolučnímu volebnímu výsledku získají vliv, o kterém si doposud mohli nechat jen zdát a ani nesouhlas s rozšiřováním zahraničních misí je od jejich podpory neodradil.

Andrej Babiš si vybral a volič jen zírá…Tvrzení, že jiná možnost nebyla, však neobstojí! Babiš měl na stole i variantu menšinové vlády s podporou SPD a KSČM, kterou mimo jiné preferoval i prezident Zeman a kterou by dle průzkumů vítali i občané. Pokud by tuto nabídku Andrej Babiš přijal, mohla v Česku vzniknout vláda, která by důsledně hájila české zájmy a prosazovala je i v evropských institucích. Současný premiér však uposlechl pokárání kancléřky Merkelové a české, dle jeho slov, „extrémisty“ odmítl. Doufám, že si náš volič tento krok, hodný protektorátního nohsleda bude dlouho pamatovat! O naší vládě se totiž nerozhodovalo v české kotlině, ale opět jako již kdysi v minulosti v „říšském kancléřství“…

Andrej Babiš si vybral…Upřednostnil svůj obraz proevropského (probruselského) politika před obrazem českého státníka, hájícího naše zájmy!

Je jisté, že rétorika a slovník nového předsedy vlády se bude hemžit výrazy jako: „národní zájmy, zásadně nesouhlasíme a odmítáme kvóty a krácení dotací“ a podobně, ale reálná politika bude o něčem zcela jiném! Nová vláda bude jen dalším bruselským vazalem, majícím už připravenou masku, ve které bude obelhávat českého občana, aby jí metr za naší hranicí odhodil a do evropských institucí dojel ve své pravé podobě…Česká republika tak rozhodně nebude patřit k těm „problémovým“, ale k těm pevně proevropským! To, co to pro nás bude znamenat, je více než jasné!

Z těchto důvodů pan premiér a jeho nová vláda mou důvěru nemá. Do politiky za SPD jsem vstupovala mimo jiné i proto, abych pomáhala hájit české zájmy a zájmy českých občanů. Podporou této vlády, bych toto své rozhodnutí popřela. Tato vláda totiž zájmy našich občanů podle mě rozhodně hájit nebude.

