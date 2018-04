Jarošová (SPD): Zákon o obecném referendu je jedním ze stěžejních programových priorit

Je-li dle Ústavy České republiky lid zdrojem veškeré moci, pak musí mít právo rozhodovat o všech záležitostech spojených s fungováním státu. Toto právo má doposud zaručeno jen prostřednictvím volených zástupců a proto je nutné jej rozšířit i o institut referenda, neboť je mu to slibováno již od dob Sametové revoluce. Bohužel žádná dosavadní politická reprezentace v sobě nenašla odvahu tento zákon zařadit do našeho právního pořádku. Jediné celostátní referendum bylo schváleno pro přistoupení k EU a jednalo se o jednorázovou záležitost. Legitimnost tohoto referenda nebyla svázána s jakýmkoliv kvorem, podmiňujícím jeho platnost. Je proto úsměvné, pokud dnešní „podporovatelé“ referenda požadují kvora, která jsou jen těžko dosažitelná a tím prakticky referendum znemožňující.

Mezi zářné příklady patří návrh z dílny ČSSD, který požaduje sebrání 850 000 tisíc podpisů, aby vůbec mohlo být referendum vypsáno. A aby bylo platné, muselo by se ho zúčastnit 50% oprávněných voličů…Co k tomuto dodat? Nebylo by pro ČSSD férovější rovnou přiznat, že si vlastně žádné referendum nepřeje? I pokud by se zájemcům o vyvolání referenda podařilo získat uvedený počet podpisů, přesto by nemohli požadovat referenda o našem ukotvení či opuštění institucí, jejichž jsme členy. Převedeno do srozumitelného jazyka, o našem členství v EU či NATO.

I tak může vypadat důvěra ve voliče…Je spravedlivé podotknout, že proti referendům o EU či NATO je i hnutí ANO, přestože o potřebě zákona o obecném referendu přesvědčovalo své voliče…

Je pokrytecký argument odpůrců referenda, kteří tvrdí, že občan není dostatečně kvalifikovaný odpovědně rozhodovat o otázkách spojených například s členstvím v EU. Musím si tedy položit otázku, jak může být občan odpovědný volit na čtyři roky poslance, kteří mají rozhodovat o stovkách zákonů?

Referendum je nejvyšším projevem důvěry v moudrost voliče. Není to odvržení odpovědnosti, jak se mnozí odpůrci snaží argumentovat, ale projevení respektu k občanovi.

Nemohu souhlasit s tím, že občan nebude mít dostatek informací, aby mohl zodpovědně rozhodovat. Návrh z pera SPD počítá s tím, že jak navrhovatelé, tak i odpůrci dostanou shodný prostor ve veřejnoprávních médiích, kde budou moci občanům představit argumenty na podporu svých tvrzení. Je dost dobře možné, že od záměru o vypsání referenda po jeho vypsání může uplynout i rok a to je dost dlouhá doba k tomu, poskytnout lidem kvalifikované podklady, na základě kterých se budou moci vyslovit.

Monika Jarošová SPD



Je tady více než jisté, že tyto argumenty jen zakrývají nechuť dát občanům nástroj, kterým by se mohly přerušit zlaté žíly, z kterých mnozí pohodlně žijí a které by v případě opuštění EU prostě odešly do nenávratna. O tom, že různé dotace jen pokrucují podnikatelské prostředí, referoval již nejeden ekonom. Je pravda, že část peněz by odešla. Je také pravda, že mnohá cyklostezka či rozhledna v údolí by nevznikly. Na druhou stranu je jisté, že by ubylo jedno výrazné korupční prostředí.

Je smutným potvrzením tristního stavu našich veřejnoprávních médií, že po zveřejnění záměru SPD předložit návrh zákona o obecném referendu se v těchto médiích vyrojili katastrofičtí hlasatelé, kteří nám dobu po opuštění EU vylíčili jako návrat do doby kamenné. Prý bychom údajně zchudli a naše úroveň by se propadla do počátku devadesátých let. Bohužel nikdo z kvalifikovaných zastánců případného odchodu prostor nedostal. Možná proto, aby tyto bludy nemohl vyvrátit.

Opuštění EU neznamená izolaci, ale hledání nových cest spolupráce evropských svobodných národů, oproštěné od diktátu velikých na úkor těch malých, pod patronací Bruselu. Je to snaha o ochranu národních zájmů, ctících společné evropské kořeny. Případné opuštění EU je jasné NE záměru vytrhat tyto kořeny a nahradit je neomarxismem, podporujícím multikulturalismus, který zlikviduje náš kontinent v té podobě, v jaké ho doposud známe a nahradí ho dovezenou ideologií, která naše hodnoty a naše pojetí vnímání lidských práv tak nenávidí!

Tvrdit tedy, že odchod znamená izolace je lež! A tuto lež jasně vyvrací ukotvení SPD v mezinárodní organizaci sdružující vlastenecké strany napříč Evropou, tzv. EFN, která je založena za účelem hledání nových forem spolupráce evropských národů po budoucím kolapsu Evropské unie. To, že k němu dojde je více než jisté. Otázka tedy nezní zda, ale kdy.

Bylo by dobré, pokud by touto výhodou mimo Velké Británie mohla disponovat i Česká republika. To je ale v rukách občanů České republiky…Tedy v případě, pokud jim tuto odpovědnost prostřednictvím nevykuchaného zákona o obecném referendu dáme.

(převzato z Profilu)

