Den veteránů. Neobešlo se to bez Ukrajiny

Den válečných veteránů, který se 11. listopadu slaví od konce první světové války v roce 1918, je v posledních letech zneužíván k tomu, aby se ve společnosti opět mluvilo o válce na Ukrajině. Proto dnes můžeme na sociálních sítích stran vlády v demisi číst, že „válka je realitou naší doby“.
„Dneska se sluší poděkovat těm, kteří sloužili. Ne válce, ale míru. Sluší se poděkovat těm, kteří chránili ostatní i za cenu, že přijdou o svůj vlastní život. A je potřeba mít na mysli, že svoboda není samozřejmost. Hlavně v době, kdy válka probíhá jen kousek od našich hranic. Děkujeme,“ stojí na síti X hnutí STAN.
Dneska se sluší poděkovat těm, kteří sloužili. Ne válce, ale míru. Sluší se poděkovat těm, kteří chránili ostatní i za cenu, že přijdou o svůj vlastní život. A je potřeba mít namysli, že svoboda není samozřejmost. Hlavně v době, kdy válka probíhá jen kousek od našich hranic.… pic.twitter.com/CApZIfCINP— Starostové a nezávislí (@starostove_cz) November 11, 2025
Podobně laděný příspěvek má i ODS. „Dnes si připomínáme všechny, kteří bojovali za vlast a za svobodu. Válečný konflikt v Evropě bohužel není jen věcí minulosti, ale i realitou naší doby. I proto má připomínka těch, kteří v boji za svobodu nasadili vlastní život, hluboký význam. Vzdáváme úctu všem veteránům a na jejich zásluhy nezapomínáme!“ uvedla ODS.
Dnes si připomínáme všechny, kteří bojovali za vlast a za svobodu.— ODS (@ODScz) November 11, 2025
Válečný konflikt v Evropě bohužel není jen věcí minulosti, ale i realitou naší doby. I proto má připomínka těch, kteří v boji za svobodu nasadili vlastní život, hluboký význam.
Vzdáváme úctu všem veteránům a na… pic.twitter.com/bll0t0OMg7
Nejdále ve svých úvahách došli lidovci, kteří dokonce tvrdí, že nošení symbolu vlčích máků spojeného s utrpením vojáků za první světové války je srovnatelný s vyvěšováním ukrajinské vlajky.
„S vlčími máky je to podobné jako s vlajkou Ukrajiny. Je to symbol, že stojíme za nimi a jsme na ně hrdí! Ať už na české válečné veterány, nebo na Ukrajince. Nezapomínejme, že kdyby se Ukrajinci před více než třemi lety nebránili, mohla být Ukrajina dneska celá Putinova a ruské tanky na hranicích se Slovenskem,“ uvedla KDU-ČSL v příspěvku, který se týkal více Ukrajiny než samotné připomínky českých válečných veteránů.
S vlčími máky je to podobné jako s vlajkou Ukrajiny. Je to symbol, že stojíme za nimi a jsme na ně hrdí! Ať už na české válečné veterány, nebo na Ukrajince.— KDU-ČSL (@kducsl) November 11, 2025
Nezapomínejme, že kdyby se Ukrajinci před více než třemi lety nebránili, mohla být Ukrajina dneska celá Putinova a ruské… pic.twitter.com/yYIIuThyGl
Bez zmínky o Ukrajině se obešla TOP 09, která si minulý týden volila nové vedení a šéfem strany se stal poslanec Matěj Ondřej Havel.
„Dnes vzdáváme hold všem, kteří v boji za svobodu nasazovali a nasazují svůj život, aby jiní nemuseli. Symbolicky jsme si připnuli vlčí mák, abychom dali najevo, že mír není samozřejmost. Hrdinové, děkujeme!“ uvedla TOP 09, přičemž náznaky na aktuální konflikt na Ukrajině byly jen mírné.
Dnes vzdáváme hold všem, kteří v boji za svobodu nasazovali a nasazují svůj život, aby jiní nemuseli.— TOP 09 (@TOP09cz) November 11, 2025
Symbolicky jsme si připnuli vlčí mák, abychom dali najevo, že mír není samozřejmost. Hrdinové, děkujeme! ? https://t.co/4KHLk8nvHN
Zatímco strany končící vlády si nemohly odpustit zmínky o Ukrajině, budoucí premiér Andrej Babiš (ANO) se soustředil na to, co Den veteránů opravdu symbolizuje, a to je zejména připomínka padlých českých vojáků, kteří bojovali za vlast.
„Dnes je 11. listopadu. Před 107 lety skončila strašlivá první světová válka, která stála životy milionů lidí. Tento den si ale také připomínáme válečné veterány. Připněte si dnes na klopu květ vlčího máku a vzpomeňte si na všechny, kteří se odvážili nasadit své životy, aby sloužili své vlasti,“ uvedl Babiš.
Dnes je 11. listopadu. Před 107 lety skončila strašlivá první světová válka, která stála životy milionů lidí. Tento den si ale také připomínáme válečné veterány. Připněte si dnes na klopu květ vlčího máku a vzpomeňte si na všechny, kteří se odvážili nasadit své životy, aby…— Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 11, 2025
autor: Jakub Makarovič