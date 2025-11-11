Hejtman Grolich: U nás vlajka Ukrajiny zůstane

Když pověsíte vlajku, tak to něco znamená. Stejně jako něco znamená, když ji zase sundáte. A není jedno kdo a kdy to dělá.
Vlajku Ukrajiny jsme na krajském úřadě vyvěsili hned na začátku války. Bylo to v době, kdy k nám mířili první lidé utíkající před válkou — hlavně ženy a děti. Nikdy nezapomenu na ten okamžik, kdy se otevřelo asistenční centrum na výstavišti a já viděl jejich tváře…
Tu vlajku jsme pověsili pro ně. Znamená to, že ve světě, kde na váš domov zaútočil sousední stát, kde na vaše města létají drony a vy máte strach o život, kde se k nám dostávají hrůzné zprávy o masakru v Buči, existuje místo, kde stojíme za nimi. Za těmi ženami, dětmi a všemi, kteří trpí kvůli ruské agresi.
Stejně symbolické je i to, když někdo vlajku sundá.
O to víc, když ji s výrazem zadostiučinění na tváři sundá Tomio Okamura, nový předseda Poslanecké sněmovny. Není jedno, že to dělá právě on — člověk, který dlouhodobě podněcuje závist a nenávist, nejen vůči Ukrajincům, ale vlastně vůči všem.
A není jedno, že to byla první věc, kterou ve své funkci udělal.
Nesnažme se to zamluvit tím, že přece o nic nejde.
Bylo to jasné gesto a všichni vědí, co to znamená. Hlavně jeho stoupenci to vědí a dobře tomu rozumějí.
Začala nová doba, která nebude úplně veselá.
Vím, že věci nejsou lehké a že spousta lidí má svých starostí víc než dost.
Ale přesto si myslím, že je důležité říct, kdo je agresor a kdo je oběť. Že Rusko napadlo Ukrajinu, rozpoutalo největší konflikt od druhé světové války a přivedlo zpět do Evropy utrpení a smrt.
Je důležité říct, že stojíme za lidmi, kteří k nám často s malými dětmi utekli před válkou.
Proto u nás ta vlajka zůstane.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV