Jiříková (PRO): Pevně něčemu věřit. Neuhýbat. Nezpochybňovat to

Protože naše země je v deformě, tak já musím být ve formě, abych s úsměvem na rtech dala dvě práce a ještě starost o věci veřejné navrch. Teď mě čeká hora spisů a odpo mažu do školy, kde mě budou pro změnu čekat mí studenti a hodina daňového a rozpočtového práva. Co myslíte, že budeme mít na tapetě? Ale učím je i jiné věci, pro život mnohem důležitější. Třeba že:

Nic nemůže zastavit myšlenku, pro niž nastal čas. Viktor Hugo

Funguje to!!!

Ptáte se co? Síla myšlenky. Myšlenka je totiž jedna z nejúžasnějších sil, které máme k dispozici. Energie, která nezná hranic, prostor ani čas a pokud má nějaké omezení, dáváme jí ho jen my sami. Myšlenkami totiž řídíme svůj osud – tedy svůj život.

Myšlenka se dá údajně měřit, dá se vnutit a je to ta nejmocnější energie na světě. To, na co dneska myslíme, co si přejeme, po čem toužíme a o co se strachujeme, tak to se nám může časem splnit.

Ale ne vždycky, můžete namítnout. Ano, plní se nám především sny a přání, které už v době snění dokážeme prožít ve své mysli tak, jako bychom je skutečně žili. Všechno, co si přejeme, k nám přichází v přesně danou „pravou“ chvíli. Nic není náhoda. Chce to jen důvěřovat především sobě a mít v hlavě čistotu konkrétní myšlenky bez omezujících představ a pochyb.

A věřte, tohle je na tom všem úplně nejtěžší. Pevně něčemu věřit. Neuhýbat. Nezpochybňovat to. Navenek, ale hlavně ve své mysli. Při převádění této teorie do praxe je dobré ještě vědět, že pro splnění přání je třeba taky něco málo udělat, že všechno se „samo“ nezařídí.

Běžet snu naproti.

Neuvažovat jen, co by bylo, kdyby člověk vyhrál ve sportce, ale jít a vsadit si.

Zbavit se ostychu, pocitu trapnosti a jiného haraburdí, které člověk v sobě za ta léta shromáždil a mít odvahu udělat i něco nečekaného, šíleného, bláznivého …. navzdory tomu, že to váš chladný, v jednom kuse kalkulující a analyzující mozek vyhodnotí jako fatal error. Srdce má zkrátka někdy důvody, které rozum nezná.

A my si teď společně jeden takový velký sen a myšlenku hýčkáme. Buďme PRO, navzdory všem pochybovačům.

