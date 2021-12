Juchelka (ANO): My si nechceme tady v Poslanecké sněmovně zmrazit platy poslanců

reklama

Moc děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám návrh bodu Dopady rozpočtového provizoria v sociální oblasti a chtěl bych to navrhnout jako devátý bod tady této čtvrté schůze před bodem číslo deset, což ještě řeknu na závěr. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 0% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 2% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 5926 lidí

Když to vezmu trošičku ze široka, tak my jsme v médiích neustále přesvědčováni, že se ušetří z tohoto státního rozpočtu sedmdesát osm sedm (?) miliard korun, že ten schodek se nějakým způsobem sníží, ale na druhou stranu jsem neslyšel žádného budoucího ministra, který by v jakémkoli rozhovoru řekl, tak to bude právě ten můj resort, já jako například ministryně obrany Jana Černochová říkám, že dobrovolně se vzdám deseti miliard ze svého rozpočtu, nebo pan kolega Gazdík na školství, že řekne, ano, tak z mého se může škrtnout takováto částka. To jsem ještě neslyšel.

Naopak slýchávám, že všichni budoucí ministři budou bojovat za své resorty. Například když jsem poslouchal teď rozhovor s budoucí paní ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou, tak ta říkala, že naopak od budoucího premiéra Fialy má slíbenou plnou částku a možná že se ještě rozpočet na vědu, výzkum a inovace navýší. Takže možná že by za malý okamžik a možná tady bude vystupovat i pan budoucí ministr financí nebo vidím za mnou ekonomického experta ODS Honzu Skopečka, že nám to všechno krásně vysvětlí, jakým způsobem to budoucí vláda myslí, protože ke slovům a k činům to jde opravdu jako velmi daleko.

My jsme slyšeli před volbami, a možná že se tím jako ušetří, že se bude propouštět, pokud pětikoalice vyhraje a dá dohromady vládu, 13 % úředníků, což je zhruba přes 60 000 pracovních míst. Ale na druhou stranu si sama tři ministerstva založí, jakoby se nechumelilo. Na jednu stranu propustíme úředníky, ale na druhou stranu tři ministerstva budeme mít navíc.

Když se bavíme o rozpočtovém provizoriu, pravděpodobně budou zmrazeny platy státních zaměstnanců, které nebudou být moci tři měsíce nějakým způsobem zvýšeny. Ale na druhou stranu my si nechceme tady v Poslanecké sněmovně zmrazit platy poslanců. To určitě nechceme od ledna. (Z pléna: To tedy nechceme!)

Takže teď, když se trošičku vrátím k té sociální oblasti, co nám tam hrozí, tak na druhou stranu ale musím říct, že Ministerstvo práce a sociálních věcí je dobře připraveno, hlavně co se týká těch prvních dvou měsíců leden a únor, je připraveno na růst cen energií a na další výzvy týkající se sociální politiky. Myslím si, že vláda - ta, která ještě sedí za mnou - dobře ošetřila právě to, že bude reflektovat ceny energií, tak jak stoupají, a to jak jsem říkal, v lednu i v únoru různými opatřeními. Každý měsíc ale budou muset resorty žádat jednu dvanáctinu ze svých nejen mandatorních výdajů právě proto, aby každý měsíc se dohadovaly ty resorty s Ministerstvem financí. A není ohroženo samozřejmě ani navyšování důchodů, které jsme navýšili v rámci valorizace nebo nad rámec valorizace. To bych chtěl všechny důchodce ubezpečit. Není ohroženo ani financování sociálních služeb, protože vždycky na začátku každého roku to pokrývají výpůjčkou kraje a krajské úřady.

Ale v čem je problém, je, že se například peníze ze státního rozpočtu třeba v krajích, a jedná se o více než 19 miliard korun, objeví třeba v březnu, v dubnu, ale v tuto chvíli díky rozpočtovému provizoriu to mohou kraje očekávat až někdy v červenci. Jak se tedy budou v rámci rozpočtového provizoria v krajských rozpočtech tady tyto peníze řešit? Tak to bych samozřejmě chtěl tuto odpověď, proto otvírám tady tento bod.

Doba je turbulentní a já jsem moc rád, že se povedlo ve vládě v rámci státní sociální podpory nalézt řešení v rámci navýšených normativních nákladů na bydlení, a to od roku 2022, kdy bude u příspěvku na bydlení částka, která bude zohledňovat zvýšení energií. U doplatku na bydlení to zas takový problém nebude, protože tam je to počítáno v místě a v čase obvyklém vždycky.

V posledním čtvrtletí roku 2021 prudce vzrostly ceny energií, především tedy plynu a elektřiny, což bude pravděpodobně pokračovat i počátkem příštího roku. Zvlášť velký problém bude u domácností, které mají smlouvy s dodavateli energií bez nějaké dlouhodobé fixace. Avizovaný skokový nárůst nákladů domácností na energie nelze u každoročně navyšovaných normativních nákladů řešit nařízením vlády, protože to je dáno v průběhu toho roku cenami, které dodává vždycky Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale bude muset být, a to už se na tom Ministerstvu práce a sociálních věcí připravuje, taková mladá, malá novelka, která bude řešit právě tu státní sociální podporu.

A tady je ten problém, kdy my vlastně například tady tuto novelu státní sociální podpory schválíme. Vždyť máme dneska a zítra poslední sněmovní den v tomto roce, možná to bude někdy až příští rok v lednu, a musíme projít de facto, pokud to nebude zákon v legislativní nouzi, nějakým legislativním kolečkem, tudíž bychom mohli občanům tady toto zvyšování cen energií nějakým způsobem sanovat třeba až v polovině roku. Tak jaký má rodící se koalice plán například na tady tuto legislativní cestu u státní sociální podpory?

Sněmovna už tady do konce roku nebude. Obecně, jak to bude s cenami energií, se ptám a zdali máte nějakou vizi, například s posílením mimořádné okamžité pomoci, která by měla být jedním z těch nástrojů, kdy občané mohou žádat na úřadech práce pomoc právě při zvyšování cen energií? Máme i normy, naštěstí se to některých norem nedotkne, jako je například Antivirus, který byl schválen v průběhu minulého měsíce, ale v Antiviru je maximálně 1,5 miliardy. Pokud ale jsme uprostřed nějaké covidové krize, budeme muset zase podpořit nějakým způsobem mzdy těch, kteří ten Antivirus využívají, tak když dočerpáme 1,5 miliardy korun, je konec a už žádná další pomoc nebude.

Takový program nelze doplnit, obnovit, znovu nastavit, prostě a jednoduše nemůžeme těm lidem pomoci. Má rodící se koalice nějaký plán? A to bych rád slyšel, proto, paní předsedající, navrhuji zařadit nový bod, a to Dopady rozpočtového provizoria na sociální oblast, a jak jsem řekl, je to za devátý bod právě u tady této 4. probíhající schůze. Děkuji za pozornost.

