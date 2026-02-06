Komise bude. Dozimetrem se budou zabývat poslanci

06.02.2026 16:41 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Poslanec a předseda PRO Jindřich Rajchl informoval, že z jeho popudu vznikne parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Rajchl pro zřízení komise získal téměř 70 poslaneckých podpisů. Koaliční poslanci dlouhodobě upozorňují, že propojení špiček hnutí STAN se stíhanými osobami v kauze Dozimetr nebylo dostatečně prošetřeno.

Foto: Archiv PLTV
Popisek: Rozhovory PL- Jindřich Rajchl 1.část

Rajchl na síti X veřejnost informoval o splnění zákonných podmínek pro zřízení parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr a poděkoval všem poslancům, kteří připojili podpis k Rajchlově iniciativě.

„Do dnešního dne se mi podařilo shromáždit již téměř 70 podpisů poslanců k návrhu na zřízení parlamentní vyšetřovací komise v kauze Dozimetr. Zákon jich předepisuje nejméně 40. Takže máme splněno. Všem svým kolegům, kteří svůj podpis připojili, tímto srdečně děkuji,“ napsal Rajchl.

Kauza Dozimetr patří k největším korupčním případům posledních let a výrazně zasáhla hnutí STAN i celou českou politickou scénu. Vyšetřování policie odkrylo síť lidí napojených na pražský dopravní podnik (DPP), kteří si podle kriminalistů zajišťovali vliv nad zakázkami výměnou za úplatky. Ústřední postavou se stal podnikatel Michal Redl, dříve pravomocně odsouzený v jiné korupční kauze, který měl i přes oficiální zákaz působení v orgánech firem faktický vliv na rozhodování v DPP.

JUDr. Jindřich Rajchl

  PRO
  Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  poslanec
Napojení na hnutí STAN se neomezilo pouze na jedno jméno. Klíčovou politickou figurou byl tehdejší pražský náměstek primátora Petr Hlubuček, který byl obviněn z účasti na organizované zločinecké skupině. Vyšetřování ale ukázalo, že v okolí Redla a Hlubučka se pohybovali i další lidé s vazbami na STAN, a to jak na komunální, tak na regionální úrovni. Policie popsala pravidelné schůzky a komunikaci, které měly sloužit ke koordinaci postupu při obsazování pozic a ovlivňování zakázek.

Velkou pozornost vzbudila také otázka používání šifrovaných telefonů. Někteří aktéři kauzy, včetně osob spojených se STAN, podle policie komunikovali prostřednictvím aplikací a zařízení s vysokou úrovní zabezpečení, což mělo ztížit odhalení jejich aktivit. Právě tato forma komunikace se stala symbolem sofistikovanosti celé skupiny a posílila podezření, že nešlo o nahodilé selhání jednotlivců, ale o promyšlený systém fungující delší dobu. Šifrovaný telefon se stejným systémem přitom používaly špičky STAN, jako například předseda Vít Rakušan.

Po vypuknutí kauzy následovaly politické důsledky. Petr Hlubuček rezignoval na všechny funkce a byl ze STAN vyloučen, další lidé spojovaní s případem postupně přišli o pozice v dozorčích radách či městských firmách. Vedení STAN v čele s Vítem Rakušanem opakovalo, že jde o individuální selhání konkrétních osob, a zdůrazňovalo, že strana neměla informace o kriminálním pozadí Michala Redla ani o rozsahu jeho vlivu. Nově zřízená parlamentní vyšetřovací komise by nyní měla tato tvrzení ověřit.

Článek obsahuje štítky

Rakušan , Rajchl , Hlubuček , Dozimetr

