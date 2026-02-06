Německá nezisková organizace DRI podala žalobu na společnost X vlastněnou Elonem Muskem poté, co jí platforma odmítla poskytnout přístup k datům souvisejícím s maďarskými parlamentními volbami. Ty se mají konat v dubnu a premiér Viktor Orbán v nich čelí nejsilnější výzvě za posledních šestnáct let, když podle průzkumů dlouhodobě zaostává za opoziční stranou Tisza vedenou Péterem Magyarem.
DRI tvrdí, že bez přístupu k datům nemůže posoudit rizika dezinformací a možného zasahování do voleb. Organizace se odvolává na zákon o digitálních službách (DSA), který velkým platformám ukládá povinnost umožnit výzkumníkům přístup k datům za účelem kontroly systémových rizik, včetně volebního zasahování. Poté, co berlínský soud v první instanci prohlásil, že není příslušný k projednání případu, se DRI obrátila na vyšší soud v Berlíně, který má podle listu Politico věc projednat 17. února. Evropská komise mezitím platformu X již dříve pokutovala desítkami milionů eur za porušení povinností v oblasti transparentnosti.
Democracy Reporting International vystupuje jako hlídací pes zaměřený na stav demokracie a právního státu, přičemž sama přiznává financování z veřejných zdrojů. Podle dostupných informací pochází významná část jejího rozpočtu z Evropské unie i z německých státních institucí. Právě tato skutečnost je jedním z hlavních bodů kritiky, podle níž nejde o nezávislý výzkum, ale o politicky motivovaný tlak v citlivém volebním období.
„Nevládní organizace financovaná z 47 % německou spolkovou vládou a z 26 % Evropskou unií nyní žaluje společnost X za odmítnutý přístup k maďarským volebním údajům. Vydávají to za transparentnost. Nic takového to však není. Jedná se o institucionalizovaný dohled maskovaný jako podpora demokracie,“ uvádí účet s tím, že jde o pokračování „bruselsko-berlínského komplexu“, který podle něj potlačuje národní suverenitu napříč Evropou.
V dalším vyjádření The Iskander zpochybňuje samotnou legitimitu podobných požadavků.
„Když zahraničně financovaná nevládní organizace jako DRI požaduje privilegovaný přístup k volebnímu diskurzu suverénního státu, nejde o dohled – jde o projekci moci. Maďarské volby patří Maďarům, ne technokratům EU, ne německým ministerstvům,“ stojí v reakci, která označuje DRI za politický nástroj.
Účet zároveň interpretuje žalobu jako součást dlouhodobého tlaku na státy, které se odchylují od hlavního proudu EU. „Nejde o ojedinělý soudní spor – je to součást známého scénáře EU. Nejprve přichází ,morální rámec, požadavek na přístup, vliv a kontrolu nad narativem´. Data zde nejsou neutrální, jsou to mocenské nástroje,“ tvrdí The Iskander a dodává, že Maďarsko bylo podle něj „předem odsouzeno za neposlušnost“.
V poslední reakci upozorňuje na rozdílný přístup k volbám v západní a střední Evropě.
„Volby v Německu, Francii nebo Nizozemsku jsou považovány za posvátnou vnitřní záležitost. Ale volby v Maďarsku či na Slovensku jsou považovány za podezřelé a vyžadují vnější dohled. To není demokracie, ale podmíněná suverenita,“ píše účet a výzvu uzavírá slovy: „Ruce pryč od maďarských voleb.“
