Ruce pryč. Německá vládní neziskovka chce data o maďarských volbách

06.02.2026 18:25 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Německá nezisková organizace Democracy Reporting International (DRI) financovaná z veřejných evropských zdrojů žaluje platformu X kvůli zamítnutému přístupu k datům o nadcházejících parlamentních volbách v Maďarsku. Podle kritiků však nejde jen o výzkum rizik dezinformací, ale o další pokus zasahovat do voleb suverénního státu pod záminkou ochrany demokracie.

Foto: Pixabay License
Popisek: Maďarský parlament, ilustrační foto

Německá nezisková organizace DRI podala žalobu na společnost X vlastněnou Elonem Muskem poté, co jí platforma odmítla poskytnout přístup k datům souvisejícím s maďarskými parlamentními volbami. Ty se mají konat v dubnu a premiér Viktor Orbán v nich čelí nejsilnější výzvě za posledních šestnáct let, když podle průzkumů dlouhodobě zaostává za opoziční stranou Tisza vedenou Péterem Magyarem.

DRI tvrdí, že bez přístupu k datům nemůže posoudit rizika dezinformací a možného zasahování do voleb. Organizace se odvolává na zákon o digitálních službách (DSA), který velkým platformám ukládá povinnost umožnit výzkumníkům přístup k datům za účelem kontroly systémových rizik, včetně volebního zasahování. Poté, co berlínský soud v první instanci prohlásil, že není příslušný k projednání případu, se DRI obrátila na vyšší soud v Berlíně, který má podle listu Politico věc projednat 17. února. Evropská komise mezitím platformu X již dříve pokutovala desítkami milionů eur za porušení povinností v oblasti transparentnosti.

Democracy Reporting International vystupuje jako hlídací pes zaměřený na stav demokracie a právního státu, přičemž sama přiznává financování z veřejných zdrojů. Podle dostupných informací pochází významná část jejího rozpočtu z Evropské unie i z německých státních institucí. Právě tato skutečnost je jedním z hlavních bodů kritiky, podle níž nejde o nezávislý výzkum, ale o politicky motivovaný tlak v citlivém volebním období.

Na žalobu ostře reagoval účet The Iskander na síti X, který ji zasazuje do širšího kontextu vztahů mezi Bruselem a Budapeští. Podle tohoto účtu nejde o technickou právní záležitost, ale o zásah do suverenity.

„Nevládní organizace financovaná z 47 % německou spolkovou vládou a z 26 % Evropskou unií nyní žaluje společnost X za odmítnutý přístup k maďarským volebním údajům. Vydávají to za transparentnost. Nic takového to však není. Jedná se o institucionalizovaný dohled maskovaný jako podpora demokracie,“ uvádí účet s tím, že jde o pokračování „bruselsko-berlínského komplexu“, který podle něj potlačuje národní suverenitu napříč Evropou.

V dalším vyjádření The Iskander zpochybňuje samotnou legitimitu podobných požadavků.

„Když zahraničně financovaná nevládní organizace jako DRI požaduje privilegovaný přístup k volebnímu diskurzu suverénního státu, nejde o dohled – jde o projekci moci. Maďarské volby patří Maďarům, ne technokratům EU, ne německým ministerstvům,“ stojí v reakci, která označuje DRI za politický nástroj.

Účet zároveň interpretuje žalobu jako součást dlouhodobého tlaku na státy, které se odchylují od hlavního proudu EU. „Nejde o ojedinělý soudní spor – je to součást známého scénáře EU. Nejprve přichází ,morální rámec, požadavek na přístup, vliv a kontrolu nad narativem´. Data zde nejsou neutrální, jsou to mocenské nástroje,“ tvrdí The Iskander a dodává, že Maďarsko bylo podle něj „předem odsouzeno za neposlušnost“.

V poslední reakci upozorňuje na rozdílný přístup k volbám v západní a střední Evropě.

„Volby v Německu, Francii nebo Nizozemsku jsou považovány za posvátnou vnitřní záležitost. Ale volby v Maďarsku či na Slovensku jsou považovány za podezřelé a vyžadují vnější dohled. To není demokracie, ale podmíněná suverenita,“ píše účet a výzvu uzavírá slovy: „Ruce pryč od maďarských voleb.“

 

