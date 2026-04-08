Jurečka (KDU-ČSL): Mentální gymnastika Babišovy vlády

Je zajímavé sledovat tu mentální gymnastiku, kterou předvádí vládní představitelé ve svých vyjádřeních k aktuální situaci. Zatímco dříve mohla za drahý benzín, naftu, potraviny, energie atd. zlá Fialova vláda, a nikoli válka, tak teď za drahý benzín, naftu a rostoucí inflaci nemůže Babišova vláda.
Ta je prý skvělá a úžasná! Za všechno může válka zlého Trumpa, kterého určitě ani náhodou ještě před pár měsíci neobdivovali a neříkali, že mají stejnou politiku jako on...
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku