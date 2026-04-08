Jurečka (KDU-ČSL): Mentální gymnastika Babišovy vlády

08.04.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vyjádření členů vlády premiéra Babiše

Popisek: Marian Jurečka

Je zajímavé sledovat tu mentální gymnastiku, kterou předvádí vládní představitelé ve svých vyjádřeních k aktuální situaci. Zatímco dříve mohla za drahý benzín, naftu, potraviny, energie atd. zlá Fialova vláda, a nikoli válka, tak teď za drahý benzín, naftu a rostoucí inflaci nemůže Babišova vláda.

Ta je prý skvělá a úžasná! Za všechno může válka zlého Trumpa, kterého určitě ani náhodou ještě před pár měsíci neobdivovali a neříkali, že mají stejnou politiku jako on...

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Vlajky

Teď tvrdíte, že je třeba se soustředit na řešení důležitějších problémů než vyvěšování vlajek. 100% souhlas, ale proč jste teda právě vy a celá opozice ještě nedávno tak řešili vyvěšování ukrajinských vlajek? Taky jste se kvůli tomu hádali místo toho, aby když už, jste se hádali o věcech, které skut...

Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

