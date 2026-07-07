Jurečka (KDU-ČSL): Pubertální chování ministra Macinky

07.07.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k účasti prezidenta na summitu v NATO.

Jurečka (KDU-ČSL): Pubertální chování ministra Macinky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Celostátní konference KDU-ČSL podpořila Jurečku, za své lživé výroky ohledně vánočního večírku nepadl

Pubertální chování ministra Macinky pokračuje, ale dnes mu úsměv spadnul už během 20 minut. Že by nový rekord? Možná bude pan prezident tak laskav a pošle mu i fotku z večeře LÍDRŮ zemí NATO.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Jurečka , KDU-ČSL

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Podle vás je viníkem prezident, který má nejsilnější mandát ze všech politiků? Podle mě jí rozdělují úplně všichni. Každý se stará jen o své voliče a zbytek pohrdá nebo se o názory jiných nezajímá. A celou tu taškařici kolem odjezdu do NATO, způsobili obě strany. Mohlo to vše fungovat jako dosud a b...

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