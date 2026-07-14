Jurečka (KDU-ČSL): Vládní koalice žádné zájmy České republiky nehájí

Pane ministře, kolegyně, kolegové,
já se v tom svém vystoupení chci dotknout několika aktuálních věcí. Samozřejmě to, co sledujeme v posledních týdnech a především v posledních dnech s ohledem na proběhlý summit NATO v Ankaře, je něco, co prostě nemůže člověka, který běžně nesleduje tu politickou a bezpečnostní situaci, nechat úplně v poklidu. A já se pokusím vysvětlit, kde jsou ty souvislosti těch kroků vlády, kroků premiéra, které dopadají i na životy běžných občanů této země, a bohužel negativně i na životy voličů těch současných tří vládní koaličních stran.
Ale začnu popořadě tím, jakým způsobem tady vlastně probíhala debata, která se týkala kritiky pana prezidenta ze strany členů vládní koalice, protože já jsem na to několikrát narazil v těch různých veřejných vystoupeních. A já jsem se opakovaně ptal a ptám se i teď, ať tady vystoupí některá poslankyně nebo poslanec vládní koalice a řekne, kdy, v čem konkrétně prezident v zahraničí mluvil negativně o České republice, o české vládě, kdy říkal něco, co by Českou republiku poškozovalo, protože to tady třeba pan poslanec Ševčík říkal, říkali to někteří další, především členové klubu SPD v různých mediálních vystoupeních, a já jsem se vždycky ptal: Řekněte tu konkrétní citaci, co ten prezident řekl, co by bylo v rozporu s vládní zahraniční politikou, co by poškozovalo zájmy České republiky, co by se dalo označit za pomluvu České republiky. Je tady prostor, máte na to desítky minut během dnešního dne i několik hodin. Prosím pěkně, najděte mi tu citaci, i pan ministr dopravy tady sedí, najděte mi tu citaci jako reprezentant, nominant za SPD, kdy prezident Petr Pavel pomlouval českou vládu v zahraničí. Já jsem žádnou takovou citaci nenašel.
Já jsem se snažil. Podívat jsem se, protože několikrát zaznělo, že to řekl někde při návštěvě Pobaltí, tak já jsem se podíval, když byl prezident v Tallinnu 27. května 2026, co tam třeba zaznělo, co by se mohlo možná dotknout některých členů vládní koalice. Tak prezident tam na tiskové konferenci řekl: „Nová česká vláda přestala iniciativu finančně podporovat, nevysílá to dobrý signál.“ No tak přece on konstatoval skutečnost, co tato vláda dělá a čím se tato vláda donedávna chlubila, a jedna z koaličních stran to měla jednu jako vlajkovou loď. Tak jak může přicházet poslanec Ševčík do médií a říkat, prezident tady pomlouvá naši vládu, když prezident pojmenoval něco, co tato vláda dělá, a co navíc ještě SPD říká, to my přece chceme?
Nebo jsem našel tady výrok, který dále prezident říká, a teď cituji: „My jako stát, který tuto iniciativu založil a celou dobu provozuje, bychom měli jít i příkladem, to znamená, že bychom do ní měli také přispět, ne ji pouze manažovat.“ Tak já nevidím na tom výroku nic pomlouvačného, to je konstatování na jedné straně holého faktu, na druhé straně velmi konkrétního pragmatického přístupu, pokud hájím zájmy České republiky, protože tato vládní koalice ukázala, že žádné zájmy České republiky nehájí, ani běžných pracujících lidí, protože teď to přeložím do srozumitelné lidštiny. Tak tato vláda raději poslala 140 milionů korun do amerického fondu, ze kterého se bude financovat nákup zbraní a munice pro Ukrajinu, a z toho budou profitovat především americké firmy, které to budou zprostředkovávat, místo toho, aby řekla, budeme podporovat českou muniční iniciativu, ze které profitoval především český stát a především české firmy, protože díky české muniční iniciativě desítky zemí dávaly finanční prostředky pro to, aby české know-how přispělo k tomu, že jsme stahovali především starou munici, staré vybavení z dob éry bývalého východního bloku, protože jsme měli ty kontakty.
U části tohoto vybavení české firmy udělaly revize, udělaly modernizace, které jim byly zaplaceny, a dodali jsme to Ukrajině. Tak chápete, lidi, ten rozdíl v tom, že tahle vládní koalice přijde a řekne: My radši pošleme 140 milionů korun do Ameriky, kde z toho budou profitovat americké firmy, americká zaměstnanost a američtí pracující, místo aby řekla ta vláda: my to radši uděláme tak, že z toho budou profitovat české firmy, český občan, člověk, který pracuje v různých částech našich regionů, v našich krajích, díky tomu mu poroste rychleji jeho výdělek.
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Tak to je ta politika této vlády, která říká, že hájí české zájmy a zájmy českých občanů. Já to překládám do praktických kroků a důsledků toho, co tato vláda dělá.
Takže když se na to podíváme na ty výroky a ještě řeknu jeden, kdy prezident říká a výslovně dodal, že tady jde o otázku, kterou chce řešit s vládou: To je jednoduchá informace, o které se budu s vládou chtít bavit.
Já jsem tady řekl tři citace, snažil jsem se najít to, co by mohlo někomu z toho vládního tábora vadit na tom, co pan prezident řekl. A prezident konstatoval holá fakta. Konstatoval fakta, dokonce kterými se donedávna ještě do posledních dnů vládní koalice chlubila. Andrej Babiš veřejně pro různé i zahraniční časopisy, noviny říkal, že on českou muniční iniciativu bude chtít zrušit. Takže on ji nezrušil, připravuje tedy tím o možnost rozvíjet se české firmy a podporovat české pracující lidi, posílá peníze do amerického fondu, ze kterého budou profitovat jiné firmy, ale rozhodně ne ty české, na prezidiu konstatoval, říkal, že mu přijde škoda, že tady je Česká muniční iniciativa, která měla renomé, která dávala prostor pro uplatnění českých pracujících, ponechávala jednotky miliard korun v českém rozpočtu. A o to všechno se rozhodla vláda Andrej Babiše tuto zemi připravit.
Tak pojďme si vždycky shrnout to, jak ten výrok vypadá – jak vypadá před volbami a jak vypadá v realitě – a co to lidem přináší a nepřináší. Tak já bych moc prosil, kdyby tady někdo, když tady vždycky zaznívají ty výroky o tom, jak tady někdo – teď jsem nedávno poslouchal, jak tady si někteří nechají měřit ten testosteron a jak mají na něco koule nebo odvahu – tak kdyby přišel někdo z toho vládního koaličního tábora a citoval mně ten přesný výrok, kdy ten prezident v zahraničí někde řekl něco, co není v našem zájmu nebo co je nepravdivé anebo něco, co poškozuje zájmy České republiky nebo zájmy této vlády. Tak to je moje první poznámka.
Druhá poznámka: Andrej Babiš v tom svém videu, ve kterém on rozjel tu předvolební kampaň, protože si vyhodnotil po Ankaře, že nic z toho, (v čem) on věřil svému ministrovi zahraničí, se v Ankaře nenaplnilo. Prezident tam měl program, byl viděn. Myslím si, že tam odvedl dobrou reprezentaci české země. Je škoda, že se k němu nepřidal premiér, mohli ty věci myslím si že zvládnul společně. A místo toho jsme viděli někoho, kdo přijede do České republiky, po dvou dnech zjistil od svých píáristů, že to pro něj nedopadlo dobře, a rozhodne se úplně nesmyslně zaútočit. A korunuje to tím, že řekne do médií, že prezident má jiné názory než vláda.
Já zase poprosím, budu naprosto věcný, prosím pěkně, mohl by tady někdo vystoupit a říct, které ty názory prezidenta jsou v té oblasti zahraniční a zahraniční bezpečnostní politiky (jiné) než názory vlády? Můžete to pojmenovat? Můžete to nahlas říci? Já bych to rád věděl. Myslím, že i občané by konkrétně rádi věděli než obecné prohlášení, v čem tedy konkrétně ten prezident to vidí jinak a v čem konkrétně vláda. Ať si jako občané můžeme udělat názor na to. Je tedy něco, co ta vláda dělá jinak nebo ten prezident jinak, pokud jde o ty nejklíčovější zahraničně bezpečnostní zájmy?
A pak tady jsou takové absurdity, kdy já se ve včerejší debatě v událostech, komentářích dozvím od europoslance Davida, že těch 140 milionů korun ten ministr zahraničí do toho fondu údajně musel poslat, protože to bylo v rozpočtu a protože jim ten rozpočet nestihli udělat pořádně a protože to byl rozpočet vlády Petra Fialy. Tak víte vy vůbec, o čem tady hlasujete? Vždyť ten rozpočet byl váš. Vy jste ho měli na výborech. Vy se chcete fakt sedm měsíců po volbách, od nástupu vaší vlády vymlouvat na to, že vy jste museli poslat jako koaliční partner SPD peníze do amerického fondu, protože za to může vláda Petra Fialy? A na druhou stranu ministr zahraničí a premiér chodí a říká těm zahraničním partnerům: No, my tam něco posíláme.
No tak si v té vaší vládní koalici udělejte pořádek. Tak buď se to hodí, nebo se to nehodí. Buď je to správně, věcně a i principiálně, anebo není. Ale vy něco jiného totiž říkáte těm zahraničním partnerům, něco jiného jste říkali před volbami, něco jiného říkáte po volbách a něco jiného se snažíte – část vaší vládní koalice – říkat svým voličům i teď. A to nejde dlouhodobě dohromady. Prostě nejde.
Já když se podívám na ty další věci, které si myslím, že jsou docela důležité, tak já bych rád slyšel, co premiér přesně říkal v tom svém dvouminutovém projevu jako poslední řečník na tom summitu? Kdyby tady mohl zveřejnit ten svůj projev, mě by to fakt zajímalo. Mě by zajímalo, co přesně premiér říkal. Byl tedy úplně poslední, to je překvapivé, že byl premiér úplně poslední. Čekali jsme, že bude druhý nebo třetí od konce, ale byl úplně jako poslední řečník. Tak kdyby mohl zveřejnit, co to přesně řekl. Myslím, že občané této země by si to fakt zasloužili, aby toto slyšeli.
A pak se dozvíme od něj, že on nevěděl o tom, že tady vzniká nějaká koalice ochotných, která chce budovat společnou ochranu vzdušného prostoru proti balistickým raketám. Tak já bych moc prosil, ať si tedy udělá ve svém týmu pořádek, protože jestli premiér řekne, že on o tom neví, tak je to selhání nejenom jeho, ale i jeho týmu – týmu, který je kolem něj na Úřadu vlády, týmu, který je na Ministerstvu obrany a týmu, který je na Ministerstvu zahraničních věcí. My jsme se vždycky snažili být těmi, kteří v rámci koalice ochotných jsou u toho jednacího stolu, jsou připraveni v rámci možností pomáhat, poskytnout součinnost, ale nemůže ta politika zahraniční bezpečnosti fungovat tak a říkat: My něco podporujeme, ale nedáme na to ani korunu, nedáme na to ani lidi, ale podporujte to vy, my u toho budeme a budeme říkat, že to podporujeme.
No tak v takovém případě jsme v tom zahraničí za kašpary – za kašpary v rámci Evropské unie, za kašpary v rámci NATO. A potom je vidět ten důsledek toho, že ti partneři se s námi o těch věcech nemají ambice bavit, protože ví, že Andrej Babiš je někdo, kdo jim za tu debatu nestojí, protože není seriózní partner. Partnerství je o tom, že když s někým opravdu jsem připraven něco sdílet, tak jsem ochoten pro to něco obětovat. Tak jsem to bral už jako malý kluk, když jsme měli partu, (kde) jsme věděli, že do toho jdeme společně, ať už to bude pozitivní nebo negativní. Ale nejde hrát partnerství na to – navíc v těžkých dobách – hele tebe to bude bolet, ty do toho dáš kus sebe, peněz, energie (a) já u tebe budu vedle stát a budu se na tebe dívat a budu říkat: No jo, hezky to děláš a jsme kámoši, jsme partneři a já tě podporuju. No, tak takhle to nefunguje ani v životě, ani v politice, ani v NATO.
Nicméně já se teďka posunu dál, a to k tomu tématu, ke kterému je svolána tato schůze. Tady vystoupil Tomio Okamura na úvod a řekl, jak on chce tady opravdu chránit a šetřit koruny v peněženkách občanů této země. Kdybyste si to přehráli znovu, tak si řeknete, (že) to je hezký projev, který by se měl skoro líbit úplně každému, a říká to odpovědný politik a myslí to s námi hrozně dobře.
Ale já to zase přeložím do lidštiny. Takže ten politik přijde a řekne: My vám snížíme asi o 150 korun platbu za roční dálniční známku na rok 2027. Do Státního fondu dopravní infrastruktury se nevybere zhruba půl miliardy korun, v příštích letech to bude někde 600, 700 milionů. Ale pokud chceme ty dálnice, bezpečné přejezdy, bezpečné cyklostezky budovat, tak my si tu půl miliardu korun půjdeme půjčit. Takže to, milí občané, zaplatíte ale úplně, úplně všichni. I vy, kteří máte opravdu velmi nízké příjmy, nemáte žádné auto, nejezdíte po žádných dálnicích, žádný dálniční kupon si nekupujete, tak i vy všichni zaplatíte ty peníze, které do toho fondu dopravní infrastruktury musíme dodat.
Nebo je to zase nějaká pohádka o tom, že se to najde ve státním rozpočtu a nebude to z peněz daňových poplatníků. Možná nás pan ministr dopravy překvapí a řekne: Máme další zázrak ala Ota Klempíř – najdeme půl miliardy, nebude to z peněz žádného daňového poplatníka ani žádné firmy, nebo si na to půjčíme a nikdo platit nebude, anebo to tam bude chybět a bude ten rozpočet o to nižší.
Takže já se snažím zase pro běžného občana, který by v té úvodní řeči Tomia Okamury viděl nějaká pozitiva, tak říci: Ne, tam bohužel žádná pozitiva nejsou, protože tuhle částku zaplatí všichni i s úrokama v době, kdy si půjčujeme za nejvyšší úrokové sazby. A zaplatí to úplně všichni, i ti, kteří dokonce po té dálnici nejeli, ani nepojedou. A to v době, kdy všichni tady říkáme napříč politickými stranami: je pro nás důležité investovat do dopravní infrastruktury, v době, kdy ten valorizační vzorec odrážel jak případné inflační nárůsty, tak i rozvoj budování nově otevřených rychlostních komunikací v České republice.
My nemáme na celou řadu jiných věcí peníze. Tady se argumentuje v této Sněmovně, u jiných bodů ne. My nepomůžeme například lidem s postižením, protože na to nemáme peníze. My necháme lidi, kteří si nedojdou na záchod, kteří potřebují přebalit, kteří potřebují několikrát denně polohovat, kteří potřebují posadit na invalidní vozík, tak těm lidem nedáte ani korunu. Ale budete chodit a říkáte, že jste sociální vláda, že říkáte: ušetříme 150 korun těm, kteří jezdí po dálnici a mají motorová vozidla. To je vaše sociální politika v praxi? To je vaše sociální politika v praxi. Vy na ty lidi, kteří opravdu potřebují pomoc, úplně kašlete. Úplně na ně kašlete. Takto to překládám.
Když jsme tady měli návrh na osobní asistenci, na zvýšení příspěvku na péči, tak jste řekli: ne, je nám to buřt. Takže touhle logikou, prosím pěkně, pane ministře, až tady přijdete, vysvětlete, když ta půlmiliarda se nevybere, čím ji nahradíte, z jakých zdrojů? Kolik to bude stát na dluhové službě? Vysvětlete ty důsledky pro každého občana této země včetně toho, že logicky by ten kratší časový kupon měsíční či ještě kratší si kupovali lidé, co tady využívají Českou republiku jenom k tranzitu, například na dovolenou. Takže těm to také zlevňujete. Skvělé, fakt skvělé. Já v tom tedy moc jako logiky nevidím. Tady řešíme, kolik máme nechráněných přejezdů, kde umírají lidé a řekne se starostům: nejsou na to peníze. Počkejte, za rok, za dva, za tři, za pět. Počkejte. Máme celou řadu obcí, kde prostě je prokazatelná vyšší nehodovost, dokonce úmrtnost na přejezdech a na to nejsou peníze. Tak já budu rád, když se na toto dají konkrétně odpovědi. (Hluk, do sálu přicházejí poslanci a poslankyně.)
A poslední téma, které tady ještě zmíním, je – tato vládní koalice minulý týden měla takové video u zábradlí, kde se vystřídali všichni ministři a říkali, kolik procent splnili ze svých volebních programů. Dokonce jsou tady ministři, kteří mají po šesti měsících splněno víc jak čtvrtinu svého programu. Pan premiér tady minule před čtrnácti dny říkal, že je 196 konkrétních bodů. Ale když jsem se ho ptal, co z toho pocítil občan na kvalitě svého života; má dostupnější zdravotní péči, čeká méně času na výměnu kyčelního kloubu, má dostupnějšího praktika, dětského lékaře, stomatologa? Máme dostupnější sociální služby? Nic z toho jsem se nedozvěděl. Nic. Nějaké imaginární body, nějaká procenta, která neříkají vůbec nic o tom, jestli se kvalitativně zlepšil život občanů v této zemi. Jediné, co vidíme, jsou populistická opatření, která budou znamenat to, že lidé budou platit náklady této vlády i s úroky, které jsou opravdu obrovské.
I to školkovné, o kterém se tady budeme bavit zítra, je ukázka populismu té vlády. Vláda říká, my tady něco vrátíme, ale už neříká: těm lidem s nejnižšími příjmy, těm rodičům, kteří mají výdělky kolem minimální mzdy, bychom to chtěli dát také. Ne, tito lidé jsou té vládě ukradení. Rodiče samoživitelé, samoživitelky s dvěma, třemi dětmi, ti si přes školkovné nesáhnou ani na korunu, protože to vláda navrhuje jako formu daňové slevy, nikoliv jako formu daňové slevy a daňového bonusu.
Jako lidovci jsme tam ten návrh dali. Jsem zvědav, jestli to tady podpoří kolegové třeba z SPD, kteří tady často říkají, že jim na těch opravdu lidech s nízkými příjmy, na těch rodičích tak záleží. Anebo jestli tady budou stát v šiku, jak zavelí Andrej Babiš a Alena Schillerová, řeknou ne: kašleme na to, protože nám ti lidi jsou šumafuk. Je důležité si odškrtnout tu PR poznámku: vrátili jsme školkovné. Ale nevrátili jste ho a nevrátíte všem, pokud nepřistoupíte a nepodpoříte náš návrh.
Poslední věc, kterou chci ještě okomentovat a která si myslím, že... (Poslanec Jurečka se odmlčel kvůli hluku.) ... která si myslím, že dopadá opravdu velmi negativně na nejzranitelnější občany této země, je přístup k rekvalifikacím u lidí, kteří ztratili práci.
Poslední, já už budu ve dvou minutách končit, zmíním, když lidé ztratí práci, potřebují se rekvalifikovat, potřebují získat nové dovednosti, aby našli lepší práci za lepší výdělek. Tak já vám řeknu srovnání několika čísel za první pololetí loňského roku za naší vlády a srovnání čísel za této vlády. Tak pokud jde o rekvalifikace, tak jsme za první polovinu roku 2025 dali možnost získat lepší uplatnění na trhu práce lidem, kteří prošli rekvalifikacemi, a bylo jich 30 369 a dalších 34 000 lidí k tomu prošlo především digivzděláváním z Národního plánu obnovy. V součtu zhruba nějakých 65 000 lidí za půl roku, kteří měli problém na pracovním trhu, dostali šanci mít lepší uplatnění.
Tipněte si někdo, kolik těch rekvalifikací udělala tato vládní koalice? My loni za první pololetí 65 000. Tipněte si někdo, kolik to bylo za této vládní koalice za první poletí. Tak, přátelé, je to 4 900. 4 900 rekvalifikací za první pololetí tohoto roku. Vám jsou ti lidi úplně ukradení. Lidi, kteří ztratili práci, potřebují získat novou práci, tak vy jim to zamítáte, nejste ochotni to dát jako jednu z priorit v oblasti podpory zaměstnanosti lidí v České republice. Takový je výsledek těch konkrétních věcí, ne ty indikátory, kterými se chlubíte u toho zábradlí, u toho videa, říkáte 24 procent programu, 30 procent programu. Toto jsou konkrétní dopady na životy běžných obyvatel České republiky. Tak je tady zmiňuju proto, abyste prosím pěkně tomu věnovali pozornost a minimálně ti, kteří jsou z koalice, sociálního výboru, jste se ptali na to, proč rekvalifikace neběží? Proč těm lidem nedáte šanci na lepší, vyšší výdělky, lepší uplatnění a větší stabilitu na pracovním trhu?
Když to shrnu, tak tady vidíme za půl roku arogantní vládu, nebo arogantní členy vlády, nechci se dotknout všech, někteří členové vlády jsou velmi arogantní. Někteří členové koalice jsou schopni lhát před volbami, po volbách, někteří dokonce v živém vysílání. Nedávno před pár dny pan poslanec Filip Turek tam měl výroky, že nikdy nechtěl zrušit Green Deal. Tak jsem si dovolil mu to na sociálních sítích připomenout stručným sestřihem toho, co tvrdil ještě před pár měsíci. Vy si prostě myslíte, že můžete těm lidem lhát a věšet bulíky na nos. Ale jestli je tady jedna z klíčových rolí opozice, tak je i to ukazovat, kde všude jdete přes tu čáru a kde si dovolujete to, co si tady nikdo v minulosti nedovoloval.
Já budu rád, když tady dneska v té debatě, která bude nejenom k dálničním známkám, ale i k těm dalším tiskům, bude prostor pro to ukazovat na to, kde všude se tato vládní koalice opravdu jako pouští do nesmyslných opatření, nesmyslných kroků a bohužel jim vůbec nejde v těch opatřeních o zájmy běžného českého občana pro to, aby se i v tom středně a dlouhodobém horizontu on, jeho rodiny, jeho děti, jeho vnoučata měly lépe.
Děkuju za pozornost.
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