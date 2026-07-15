Decroix (ODS): Datová schránka od 15 let má fakt logiku

15.07.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu zřízení datové schránky současně s prvním občanským průkazem

Decroix (ODS): Datová schránka od 15 let má fakt logiku
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Mladí lidé dnes žijí digitálně. Komunikují přes telefon, studují mimo domov a stát by s nimi měl umět komunikovat stejně jednoduše. Ne přes doporučené dopisy, které často čekají na poště, ale rychle, bezpečně a online.

Datové schránky patří k nejúspěšnějším digitalizačním projektům, které v Česku máme. Navrhuji proto, aby je mladí získávali společně s občanským průkazem. Ne proto, aby měli další povinnost. Ale proto, aby stát konečně fungoval jednodušeji, rychleji a efektivněji.

Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA

  • ODS
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

ODS , datová schránka , Decroix

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Měli by patnáctiletí dostat s občankou i datovou schránku?


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Danění firem

Proč se prodej firmy nad 40 milionů nebude muset danit, ale nižší ano? Proč vůbec firmy od prodeje osvobozovat? Co takhle třeba zrušit nějaké nesmyslné daně co platí řada z nás? Proč jdete na ruku jen těm velkým?

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