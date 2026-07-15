Mašek (ANO): Aby nám v té opozici někdo zůstal, pane Pauknere

15.07.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nákupu vrtulníků pro Leteckou službu Policie ČR Ministerstvem vnitra

Mašek (ANO): Aby nám v té opozici někdo zůstal, pane Pauknere
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Prosím zvolněte, aby nám v té opozici někdo zůstal, pane Pauknere. (Vrtulníky, pronájmy kanceláří, solární byznys...) Tohle už se opravdu vymyká rozdělení podle klasické Gaussovy křivky. Pane Pauknere, děkuji za to, že se těmito kauzami veřejně zabýváte. Pokud jsou informace, které uvádíte, správné, pak si zaslouží jasné odpovědi – ne mlčení. 

Pane Rakušane, můžete občanům České republiky jasně a bez vytáček vysvětlit, proč Ministerstvo vnitra schválilo těsně před volbami nákup nových i repasovaných vrtulníků za částky, které podle zveřejněných údajů výrazně převyšují ceny obdobných strojů, pořizovaných v zahraničí?

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Jak je možné, že byly nové vrtulníky Firehawk nakoupeny přes firmu Jaroslava Strnada, která není jejich výrobcem ani společností provádějící přestavbu, ale vystupuje jako prostředník? Proč byla upřednostněna dražší nabídka, když se tendru účastnil i Airbus s údajně nižší cenou? A proč mají být stejné stroje nakoupené Českou republikou podstatně dráž, než obdobné stroje pořizované například ve Spojených státech?

A co nákup repasovaných UH-60L Black Hawk? Jak je možné, že dvacet let staré vrtulníky vycházejí Českou republiku na částku, za kterou jiné státy pořizují nové nebo výrazně levnější repasované stroje? Jaké konkrétní úpravy, vybavení nebo služby tak obrovský cenový rozdíl odůvodňují?

A teď otázka, kterou si klade spousta lidí: Koná v této věci Policie České republiky? Pokud ano, v jaké fázi je prověřování? Pokud ne, na co se čeká? Jde o miliardy korun z peněz daňových poplatníků, takže veřejnost má právo znát odpovědi.

Jestli je všechno v pořádku, zveřejněte kompletní dokumentaci a vysvětlete rozdíly v cenách. Jestli v pořádku není, pak by měly příslušné orgány konat bez ohledu na jména, funkce nebo politickou příslušnost. Veřejné peníze nepocházejí z bezedné kasičky. Občané mají právo požadovat transparentnost, odpovědnost a jasné vysvětlení každé miliardy, která byla utracena.

A ještě vaše odpovědi na ty pronájmy a kauzy vašich opozičních kolegů, a...

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Mašek , MV , vrtulníky , Rakušan , technika , ANO , Paukner

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Je možné, že bývalý ministr vnitra Rakušan schválil těsně před volbami předražené nákupy techniky?


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Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

muniční iniciativa

Paní Černochová, mohu vás jako expertku a bývalou ministryni obrany požádat o vysvětlení, jaký je rozdíl mezi českou muniční iniciativou a tou americkou, do které se vláda na rozdíl od té české zapojila? Já moc nechápu, proč do jedné ano a do druhé ne. V čem je rozdíl? Děkuji

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