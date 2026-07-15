Mašek (ANO): Aby nám v té opozici někdo zůstal, pane Pauknere

Prosím zvolněte, aby nám v té opozici někdo zůstal, pane Pauknere. (Vrtulníky, pronájmy kanceláří, solární byznys...) Tohle už se opravdu vymyká rozdělení podle klasické Gaussovy křivky. Pane Pauknere, děkuji za to, že se těmito kauzami veřejně zabýváte. Pokud jsou informace, které uvádíte, správné, pak si zaslouží jasné odpovědi – ne mlčení.
Pane Rakušane, můžete občanům České republiky jasně a bez vytáček vysvětlit, proč Ministerstvo vnitra schválilo těsně před volbami nákup nových i repasovaných vrtulníků za částky, které podle zveřejněných údajů výrazně převyšují ceny obdobných strojů, pořizovaných v zahraničí?
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Jak je možné, že byly nové vrtulníky Firehawk nakoupeny přes firmu Jaroslava Strnada, která není jejich výrobcem ani společností provádějící přestavbu, ale vystupuje jako prostředník? Proč byla upřednostněna dražší nabídka, když se tendru účastnil i Airbus s údajně nižší cenou? A proč mají být stejné stroje nakoupené Českou republikou podstatně dráž, než obdobné stroje pořizované například ve Spojených státech?
A co nákup repasovaných UH-60L Black Hawk? Jak je možné, že dvacet let staré vrtulníky vycházejí Českou republiku na částku, za kterou jiné státy pořizují nové nebo výrazně levnější repasované stroje? Jaké konkrétní úpravy, vybavení nebo služby tak obrovský cenový rozdíl odůvodňují?
A teď otázka, kterou si klade spousta lidí: Koná v této věci Policie České republiky? Pokud ano, v jaké fázi je prověřování? Pokud ne, na co se čeká? Jde o miliardy korun z peněz daňových poplatníků, takže veřejnost má právo znát odpovědi.
Jestli je všechno v pořádku, zveřejněte kompletní dokumentaci a vysvětlete rozdíly v cenách. Jestli v pořádku není, pak by měly příslušné orgány konat bez ohledu na jména, funkce nebo politickou příslušnost. Veřejné peníze nepocházejí z bezedné kasičky. Občané mají právo požadovat transparentnost, odpovědnost a jasné vysvětlení každé miliardy, která byla utracena.
A ještě vaše odpovědi na ty pronájmy a kauzy vašich opozičních kolegů, a...
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku