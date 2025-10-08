KDU-ČSL: Budeme tvrdou, nekompromisní, ale slušnou opozicí

Poslanecký klub KDU-ČSL si zvolil svého předsedu, kterým bude Tom Philipp. Prvním místopředsedou bude Jiří Horák.
„Budeme tvrdou, nekompromisní, ale slušnou opozicí. Chceme být těmi, kteří přispějí ke změně politické kultury, které jsme byli svědky poslední čtyři roky,“ řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
„Děkuji všem, kteří podpořili SPOLU a KDU-ČSL. Nebude to jednoduché, ale věřím, že se nám podaří získat v Poslanecké sněmovně takové pozice, které nám umožní prosazovat naše priority, což je rodina a zahraniční politika směřovaná na Západ k EU a NATO,“ dodal Tom Philipp.
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
autor: PV