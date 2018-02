KDU-ČSL zahájila jednání s parlamentními demokratickými stranami

„V situaci, kdy se mluví o druhém pokusu o sestaven vlády, budeme chtít jednat s demokratickými parlamentními stranami. Budeme se ptát, jaká je jejich pozice pro tento případný druhý pokus sestavení vlády. Jako KDU-ČSL jsme přesvědčeni, že volební výsledek je takový, že je možné, aby v České republice vznikla většinová koaliční vláda,“ řekl Marian Jurečka, první místopředseda KDU-ČSL.

Jurečka je přesvědčen, že je na vítězi voleb a jeho vyjednávacím týmu, aby udělal maximum pro vznik koaliční, většinové, stabilní vlády.

„Když se podíváme do Německa, kde Angela Merkelová jedná každý den několik hodin o tom, aby u nich právě taková vláda vznikla, tak nám připadá, že situace v naší republice není dobrá v tom smyslu, že by se vítěz voleb snažil nalézt dostatečnou podporu pro většinovou koaliční vládu,“ řekl Marian Jurečka.

Proto KDU-ČSL iniciovala a zahájila dvoustranné rozhovory s demokratickými stranami, aby se vyjasnily aktuální postoje, pozice či podmínky pro účast či toleranci takové vlády, zda došlo ke změnám pozic původních, či nikoli.

„Za KDU-ČSL musím shrnout tolik, že pro nás stále platí základní podmínka pro jakákoli další jednání, což znamená, aby ve vládě na jakékoli pozici nebyla trestně stíhaná osoba. A to nejenom v roli premiéra, ale ani na pozici člena vlády. Opravdu si myslíme, že je to teď na hnutí ANO, které by mělo vyhodnotit, nakolik stojí o to, aby zde byla stabilní většinová vláda, která může udělat hodně dobrého pro Českou republiku, nebo zda se chtějí vydat cestou menšinové vlády, která se bude opírat například o komunisty nebo SPD; to je samozřejmě na nich,“ uzavřel Marian Jurečka.

