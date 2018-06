KSČM: Nejen Piráti řeší otázku svobody internetu

Hojně také citují německou poslankyni za Piráty Julii Redu, která se pro mnohé stala mluvčí opozice proti cenzuře internetu. Europoslanci za KSČM Kateřina Konečná a Jiří Maštálka chtějí říci, že tuto problematiku řeší nejen Piráti.

KSČM má na rozdíl od nich na programu mnohem více podstatných věcí, nicméně samozřejmě i otázka svobody šíření informací a bezpečný internet je pro nás zásadní. Právě jen díky KSČM mohla Julia Reda podat alternativní pozměňovací návrhy k čl. 11 a 13.

Postupujeme v úzké koalici se všemi, kterým není lhostejno, zda si budeme moci i v budoucnu porovnávat zprávy na internetu z více zdrojů, což je podle KSČM jedinou reálnou možností jak skutečně bojovat proti šíření falešných zpráv nebo vysloveným dezinformacím! Rovněž nám není lhostejné, zda budou moci naši občané i nadále sdílet parodie nebo kreslené vtipy na sítích.

Když už nám nepomohli zástupci ČR v Radě (nehlasovali proti návrhu), uděláme my v Evropském parlamentu vše pro to, abychom tyto nepřijatelné články z návrhu odstranili! Pevně doufáme, že se nám podaří to, co u směrnice o střelných zbraních, tedy odstranit alespoň ty největší nesmysly!

Jiří Maštálka a Kateřina Konečná

poslanci Evropského parlamentu za KSČM

