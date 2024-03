KSČM: Přerušení společných jednání české a slovenské vlády je skandální

reklama

Jak Česká republika, tak Slovensko jsou suverénními zeměmi s vlastními politickými agendami a zájmy. Ani jedna ze zemí nemá právo zasahovat do vnitřních záležitostí druhé země, jak se bohužel v případě České republiky děje. Je nepřijatelné, jestliže premiér Petr Fiala ruší společná jednání vlád obou zemí, ale na druhou stranu přijímá předsedu opoziční strany Progresivní Slovensko Michala Šimečku. Zneužívání politických sporů vždy vede k nestabilitě a problémům, jak nám to v poslední době ukazuje pětidemoliční vláda Petra Fialy.

České vládě vadí pravdivá slova premiéra Roberta Fica o tom, že politika EU vůči Ukrajině vede k vzájemnému zabíjení Slovanů, i to, že si Slovensko po dlouhé době buduje svou vlastní suverénní zahraniční politiku s apelem na mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Toho naše „loutková“ vláda, skákající tu podle přání Bruselu, tu podle Washingtonu, není schopna.

Pro KSČM jsou prioritní přátelské a korektní vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem navazující na naši společnou historii a kulturu. Spolupráce a porozumění mezi našimi národy přinášejí vzájemný prospěch a posilují regionální stabilitu. Proto je důležité, aby politici na obou stranách rozvíjeli a posilovali přátelské a konstruktivní vztahy, a ne je ničili.

My, komunisté jasně říkáme, že je nutné oprostit se od poučování a poručníkování v mezinárodních vztazích. V politice slovenské vlády nevidíme žádné zásadní otázky, které by ospravedlňovaly skandální jednání české vlády, které poškozuje mimořádné česko-slovenské vztahy. Je dalším z celé řady závažných nevratných kroků, kvůli kterým je třeba udělat vše pro to, aby Fialova vláda co nejdříve skončila.

Fialo, stačilo!

