Kálalová (SOCDEM): Blahobyt? Vždyť 2/3 lidí sotva zaplatí z výplaty bydlení a jídlo

29.04.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k životní situaci v republice.

Česko není pro mladé, ani pro staré!

Přijde vám to tvrdé? Možná. Ale velmi trefné.

Bydlení ve městech - nejenom v Praze - začíná být problém pro velkou část lidí, kteří v nich žijí. Pro mladé, pro rodiny, pro seniory i pracující.

Pro lidi, kteří:

– chodí do práce 

– starají se o děti 

– drží město v chodu 

Říkat, že žijeme v blahobytu, když 2/3 lidí sotva zaplatí z výplaty bydlení a jídlo, je prostě nesmysl! To už není „problém jednotlivce“. Tady jde o celospolečenský problém, před kterým neustále česká veřejnost utíká.

Bez učitelů, zdravotníků, lidí v sociálních službách, bez mladé generace město prostě fungovat nebude!

Boří se mantra, že když se člověk snaží, bude se mít líp. Jenže - je vidět, že to už dávno nefunguje. Z práce se člověk stěží uživí. Pokud nepochází z dobře zajištěné rodiny, která mu dá peníze na bydlení, má smůlu.

Opět se blíží volby a my slýcháme čím dál častěji, jak ten slibuje to a druhý ono. Jak se postaví x nových obecních bytů, jak se usnadní výstavba, jak bude víc školek a škol atd. Slýcháme to pořád dokola. Místo aby politici, média a veřejnost řešili, že je třeba změna celkového přístupu k otázce bydlení. Stačí se inspirovat Vídní, Barcelonou a Berlínem...

Myslíte, že jsme schopni se alespoň jednou dohodnout kvůli budoucnosti nás i našich dětí?

Psali jsme:

Mašek (ANO): Kontrola má stát na faktech, ne na uřvaném davu
Nerudová (STAN): Strach často umlčí. Šok paralyzuje
Hřib vyzval Babiše: Odvolejte tu ministryni a jmenujte konečně někoho kompetentního
Trumpova „zlá žena“ nahání strach v Evropě

