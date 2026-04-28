Kálalová (SOCDEM): Blahobyt? Vždyť 2/3 lidí sotva zaplatí z výplaty bydlení a jídlo

Česko není pro mladé, ani pro staré!
Přijde vám to tvrdé? Možná. Ale velmi trefné.
Bydlení ve městech - nejenom v Praze - začíná být problém pro velkou část lidí, kteří v nich žijí. Pro mladé, pro rodiny, pro seniory i pracující.
Pro lidi, kteří:
– chodí do práce
– starají se o děti
– drží město v chodu
Říkat, že žijeme v blahobytu, když 2/3 lidí sotva zaplatí z výplaty bydlení a jídlo, je prostě nesmysl! To už není „problém jednotlivce“. Tady jde o celospolečenský problém, před kterým neustále česká veřejnost utíká.
Bez učitelů, zdravotníků, lidí v sociálních službách, bez mladé generace město prostě fungovat nebude!
Boří se mantra, že když se člověk snaží, bude se mít líp. Jenže - je vidět, že to už dávno nefunguje. Z práce se člověk stěží uživí. Pokud nepochází z dobře zajištěné rodiny, která mu dá peníze na bydlení, má smůlu.
Opět se blíží volby a my slýcháme čím dál častěji, jak ten slibuje to a druhý ono. Jak se postaví x nových obecních bytů, jak se usnadní výstavba, jak bude víc školek a škol atd. Slýcháme to pořád dokola. Místo aby politici, média a veřejnost řešili, že je třeba změna celkového přístupu k otázce bydlení. Stačí se inspirovat Vídní, Barcelonou a Berlínem...
Myslíte, že jsme schopni se alespoň jednou dohodnout kvůli budoucnosti nás i našich dětí?
