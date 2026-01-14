Kalousek: K reformám nikdo odvahu nemá

Stručně řečeno: Bude hodně těch, kteří budou čerpat a málo těch, kteří budou platit. Sociální i zdravotní systémy se propadnou do hlubokých deficitů, i kdyby byly reformovány, jakože k reformám nikdo odvahu nemá.
Doklopýtáme-li k těmto časům vyčerpáni zcela zbytečnými obřími deficity v dobách konjunktury a ještě příznivých demografických poměrů, riskujeme buď prudké zhoršení těchto služeb, nebo nedostatek peněz na cokoliv jiného (vzdělání, obrana, investice…).
Dnes lehkomyslně plýtváme prostředky, které budou už zítra zoufale chybět. Ironií je, že to plýtvání většinou zdůvodňujeme sociálním cítěním. Jenže až k té situaci dojde, odskáčou ji nejvíc ti nejslabší a nejzranitelnější. Především jim dnes projídáme jejich budoucí osud.
