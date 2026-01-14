Kalousek: K reformám nikdo odvahu nemá

14.01.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odkládání reforem zdravotnictví a sociálních systémů

Kalousek: K reformám nikdo odvahu nemá
Foto: Interview ČT24
Popisek: Miroslav Kalousek

Stručně řečeno: Bude hodně těch, kteří budou čerpat a málo těch, kteří budou platit. Sociální i zdravotní systémy se propadnou do hlubokých deficitů, i kdyby byly reformovány, jakože k reformám nikdo odvahu nemá.

Doklopýtáme-li k těmto časům vyčerpáni zcela zbytečnými obřími deficity v dobách konjunktury a ještě příznivých demografických poměrů, riskujeme buď prudké zhoršení těchto služeb, nebo nedostatek peněz na cokoliv jiného (vzdělání, obrana, investice…).

Dnes lehkomyslně plýtváme prostředky, které budou už zítra zoufale chybět. Ironií je, že to plýtvání většinou zdůvodňujeme sociálním cítěním. Jenže až k té situaci dojde, odskáčou ji nejvíc ti nejslabší a nejzranitelnější. Především jim dnes projídáme jejich budoucí osud.

Ing. Miroslav Kalousek

Článek obsahuje štítky

důchody , Kalousek , reformy , sociální dávky , zdravotnictví

