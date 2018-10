V žádné civilizované demokracii by si předseda vlády nedovolil nejít k volbám. Fascinující na tom není ani tak ta arogance a sebestřednost jako to, že u nás mu to projde.

Pojďme k volbám, ať to alespoň neprojde kandidátům ANO!

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec

