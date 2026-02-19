Rajchl (PRO): Kyjevská administrativa je sebranka fanfarónských hochštaplerů

Už celé 4 roky Ukrajina přežívá i díky významné pomoci Slovenska a Maďarska vojenský konflikt s Ruskem.
Obě dvě tyto země transportovaly na Ukrajinu plyn i naftu, a to v množství, které by Kyjev v žádném případě nebyl schopen nahradit z jiných zdrojů. Jednoduše řečeno - ukrajinské hospodářství by bez těchto dodávek zkolabovalo.
Slovensko i Maďarsko současně poskytovaly a poskytují značnou humanitární pomoc a ze svých sociálních systémů hradí náklady na desetitisíce ukrajinských občanů, kteří do těchto zemí emigrovali.
Přesto Ukrajina zastavila transport ropy prostřednictvím ropovodu Družba do obou těchto zemí a ty tak byly nuceny vyhlásit stav nouze v oblasti zásobování touto strategickou komoditou.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na žádost obou zemí o obnovení dodávek pouze arogantně odpověděl, ať tuto žádost adresují svým přátelům do Moskvy.
Kyjevská administrativa tak opět potvrdila to, co o ní tvrdím celé 4 roky. Že je to sebranka fanfarónských hochštaplerů, kteří neznají slovo vděčnost.
Samozřejmě nemá cenu dodávat, že EU alibisticky mlčí.
Za sebe samozřejmě deklaruji, že stojím jednoznačně na straně Slovenska a Maďarska a budu apelovat na to, aby tento postoj otevřeně zaujala i naše vláda.
Pokud totiž myslíme náš základní programový bod v podobě vybudování co nejsilnějších vazeb v rámci V4 vážně, tak právě teď je ten správný čas, abychom se svých partnerů zastali a hlasitě se na jejich podporu ozvali.
Už nehodlám stát za nevděčnou Ukrajinou.
Chci pevně stát za našimi přáteli z Bratislavy a Budapešti.
JUDr. Jindřich Rajchl
