Rajchl (PRO): Kyjevská administrativa je sebranka fanfarónských hochštaplerů

20.02.2026 8:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zastavení transportu ropy Ukrajinou.

Foto: Repro: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Už celé 4 roky Ukrajina přežívá i díky významné pomoci Slovenska a Maďarska vojenský konflikt s Ruskem.

Obě dvě tyto země transportovaly na Ukrajinu plyn i naftu, a to v množství, které by Kyjev v žádném případě nebyl schopen nahradit z jiných zdrojů. Jednoduše řečeno - ukrajinské hospodářství by bez těchto dodávek zkolabovalo.

Slovensko i Maďarsko současně poskytovaly a poskytují značnou humanitární pomoc a ze svých sociálních systémů hradí náklady na desetitisíce ukrajinských občanů, kteří do těchto zemí emigrovali.

Přesto Ukrajina zastavila transport ropy prostřednictvím ropovodu Družba do obou těchto zemí a ty tak byly nuceny vyhlásit stav nouze v oblasti zásobování touto strategickou komoditou.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na žádost obou zemí o obnovení dodávek pouze arogantně odpověděl, ať tuto žádost adresují svým přátelům do Moskvy.

Kyjevská administrativa tak opět potvrdila to, co o ní tvrdím celé 4 roky. Že je to sebranka fanfarónských hochštaplerů, kteří neznají slovo vděčnost. 

Samozřejmě nemá cenu dodávat, že EU alibisticky mlčí.

Za sebe samozřejmě deklaruji, že stojím jednoznačně na straně Slovenska a Maďarska a budu apelovat na to, aby tento postoj otevřeně zaujala i naše vláda.

Pokud totiž myslíme náš základní programový bod v podobě vybudování co nejsilnějších vazeb v rámci V4 vážně, tak právě teď je ten správný čas, abychom se svých partnerů zastali a hlasitě se na jejich podporu ozvali.

Už nehodlám stát za nevděčnou Ukrajinou.

Chci pevně stát za našimi přáteli z Bratislavy a Budapešti.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Psali jsme:

„Lidé hlásí, kde jsou náboráři.“ Sociolog vynesl pravdu z Ukrajiny
„Konejte.“ ČT si postavila hlavu, je tu odpověď
Pavlova druhá pětiletka. Holec odhalil, kdo mu dal rozkaz
„Evropo, přijmi migranty, aby za tebe mohli bojovat.“ Ano, to skutečně zaznělo

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zastavení transportu ropy Ukrajinou.