Kavij (KSČM): Baron Prášil má pokračovatele v koalici Spolu

Samozřejmě nechybí koalice SPOLU, společnost s ručením omezením, hlásající ústy bitcoinového barona, elektrikáře Stanjury další kulišárnu a podvod na voličích: „Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení je pro naši vládu jasná priorita.“
Baron Prášil bledne závistí. Osvědčený, vyzkoušený trik. Sliby, sliby, ve skutečnosti pravý opak. Staré oprášené sliby a nasmolené sliby nové. Téměř bilion korun vytvořený státní dluh za čtyři roky vládnutí asociální Fialovy vlády je předzvěstí vytvoření další bilionové sekery v případě pokračování vládnutí této proukrajinské družiny další čtyři roky.
Ve dnech 3. - 4. října řekneme STAČILO! lhaní současné Fialovy vlády!
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
autor: PV