Kavij (KSČM): Baron Prášil má pokračovatele v koalici Spolu

28.08.2025 4:31

Pozorujete, jak všechny parlamentní strany před volbami loví své voliče na slibech dostupného bydlení?

Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Samozřejmě nechybí koalice SPOLU, společnost s ručením omezením, hlásající ústy bitcoinového barona, elektrikáře Stanjury další kulišárnu a podvod na voličích: „Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení je pro naši vládu jasná priorita.“

Baron Prášil bledne závistí. Osvědčený, vyzkoušený trik. Sliby, sliby, ve skutečnosti pravý opak. Staré oprášené sliby a nasmolené sliby nové. Téměř bilion korun vytvořený státní dluh za čtyři roky vládnutí asociální Fialovy vlády je předzvěstí vytvoření další bilionové sekery v případě pokračování vládnutí této proukrajinské družiny další čtyři roky.

Ve dnech 3. - 4. října řekneme STAČILO! lhaní současné Fialovy vlády!

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
