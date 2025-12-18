Obří dodávka amerických zbraní pro Tchaj-wan. Čína ve varu

18.12.2025 16:08 | Monitoring

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek oznámila historicky největší balíček prodeje zbraní Tchaj-wanu, jehož hodnota přesahuje jedenáct miliard dolarů (255 miliard korun.) Washington krok zdůvodňuje povinností pomáhat ostrovu s obranou. Čína rekordní americké dodávky označuje za porušení mezinárodních dohod a varuje před rostoucím rizikem konfliktu.

Obří dodávka amerických zbraní pro Tchaj-wan. Čína ve varu
Foto: Twitter @MarkRid89403375
Popisek: Systémy HIMARS

Trumpova administrativa oznámila návrh na rozsáhlý prodej amerických zbraní Tchaj-wanu v hodnotě 11,15 miliardy dolarů, tedy přes 255 miliard korun. Balíček podle agentury AP zahrnuje raketové systémy HIMARS, taktické rakety ATACMS, samohybné houfnice, drony a vojenský software. Jde o největší navrhovaný prodej zbraní ostrovu v historii vztahů mezi USA a Tchaj-wanem. Pokud jej Kongres schválí, překročí objem dodávek z období administrativy prezidenta Joea Bidena, která za jeho funkčního období činila přibližně 8,4 miliardy dolarů.

Ministerstvo zahraničí, které balíček oznámilo, uvedlo, že navrhované transakce podporují modernizaci tchajwanských ozbrojených sil a přispívají k udržení obranné schopnosti ostrova. V prohlášení se dále uvádí, že prodej poslouží národním, ekonomickým a bezpečnostním zájmům USA a zároveň pomůže zachovat politickou stabilitu, vojenskou rovnováhu a ekonomický pokrok v regionu. Balíček navazuje na legislativu National Defense Authorization Act, která byla nedávno schválena Kongresem a kterou má prezident Trump podle očekávání podepsat.

Napětí mezi Spojenými státy a Čínou v průběhu Trumpova druhého funkčního období kolísá, a to především v otázkách obchodu, cel a také rostoucí vojenské aktivity Pekingu v Tchajwanské úžině. Čínská vláda dlouhodobě považuje Tchaj-wan za své území a prosazuje sjednocení s pevninou, v krajním případě i silou. Tchaj-wan tyto nároky odmítá.

Čínský odpor

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
3%
2%
hlasovalo: 6176 lidí
Peking na oznámení amerického ministerstva zahraničí ostře reagoval. Čínské ministerstvo zahraničí podle informací televize CNBC prohlásilo, že krok porušuje diplomatické dohody mezi oběma státy, vážně poškozuje suverenitu, bezpečnost a územní celistvost Číny a narušuje stabilitu regionu.

Mluvčí Guo Jiakun obvinil tchajwanské představitele ze zbytečného utrácení veřejných prostředků na nákup zbraní za cenu „přeměny Tchaj-wanu v sud střelného prachu“ a varoval, že takové kroky urychlí posun úžiny směrem k nebezpečné situaci vojenského střetu a války. Zdůraznil také, že jakýkoli pokus využít Tchaj-wan k omezení vlivu Číny je odsouzen k neúspěchu a poškodí nakonec samotné Spojené státy.

Tchaj-wan naopak ocenil podporu Washingtonu. Ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že prodej zbraní pomůže ostrovu udržet „dostatečné sebeobranné schopnosti“ a přispěje k odstrašení potenciální agrese. Tchajwanský ministr zahraničí Lin Chia-lung poděkoval Spojeným státům za dlouhodobou podporu regionální bezpečnosti a obranných schopností a označil posílení obrany za klíčové pro udržení míru ve strategické oblasti Tchajwanské úžiny.

Prodej přichází v době, kdy se tchajwanská vláda zavázala postupně zvýšit výdaje na obranu až na pět procent hrubého domácího produktu do roku 2030. Prezident Lai Ching-te zároveň oznámil zvláštní víceletý rozpočtový program ve výši 40 miliard dolarů (915 miliard korun), určený na nákup zbraní a posílení protivzdušného systému. Peking v reakci pokračuje v tlaku na Tchaj-pej, pořádá vojenská cvičení v blízkosti ostrova a tvrdí, že snahy o nezávislost jsou odsouzeny k neúspěchu. Podle čínského vedení je sjednocení s pevninou „historickou nevyhnutelností“.

Obavy z eskalace

Zákon o vztazích s Tchaj-wanem z roku 1979 stanoví, že USA poskytnou ostrovu obranné prostředky nezbytné k udržení jeho obranyschopnosti. Spojené státy však nemají s Tchaj-wanem smlouvu o společné obraně a nejsou povinny jej bránit. Tato právní nejednoznačnost přispívá k napětí, které se v posledních měsících dále prohlubuje. Tchaj-wanské ministerstvo obrany uvedlo, že čínská letadlová loď Fujian proplula Tchajwanskou úžinou a že ozbrojené síly situaci sledovaly a reagovaly.

Oznámení rekordního zbrojního balíčku tak přichází v období eskalujícího geopolitického napětí v indo-pacifickém regionu, kdy Peking i Washington stupňují svou rétoriku a testují hranice vzájemného odhodlání. Je otázkou, zda navrhovaný obchod pomůže odstrašit potenciální konflikt, nebo naopak prohloubí riziko přímého střetu.

Psali jsme:

Rusko tleská Trumpově bezpečnostní strategii
Trump: Dokud budu prezident, bude Tchaj-wan
Nejen Němci. Na Tchaj-wanu zhasne poslední reaktor. A přišlo zlé slovo
Válka s Čínou? Tchajwanští studenti by nebojovali. Exministryně za to tepe Trumpa

 

Zdroje:

https://apnews.com/article/trump-taiwan-arms-sales-china-2743b66e3a4e47a895e731568cef9008

https://www.cnbc.com/2025/12/18/us-taiwan-china-arms-sale-.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Čína , Tchaj-wan , USA , zahraničí , zbraně , Trump

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Obáváte se pokračujícího zbrojení ve světě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

JUDr. Vojtěch Filip byl položen dotaz

Vy opravdu věříte tomu, že mají komunisté ještě nějakou budoucnost?

Vždyť vám nepomohlo ani přejmenování, do sněmovny jste se zas nedostali a teď nevím přesně, ale nemáte ani žádného senátora nebo třeba hejtmana. A myslíte, že by měl stranu vést někdo jiný než Konečná? Kdo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Spiknutí, které Babiš může odhalit. Ivan Hoffman varuje

12:44 Spiknutí, které Babiš může odhalit. Ivan Hoffman varuje

Úspěšný lobbing u Fialovy vlády umetl kromě mnoha jiných cestu i "větrným baronům,", jak Ivan Hoffma…