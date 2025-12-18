Obří dodávka amerických zbraní pro Tchaj-wan. Čína ve varu

Trumpova administrativa oznámila návrh na rozsáhlý prodej amerických zbraní Tchaj-wanu v hodnotě 11,15 miliardy dolarů, tedy přes 255 miliard korun. Balíček podle agentury AP zahrnuje raketové systémy HIMARS, taktické rakety ATACMS, samohybné houfnice, drony a vojenský software. Jde o největší navrhovaný prodej zbraní ostrovu v historii vztahů mezi USA a Tchaj-wanem. Pokud jej Kongres schválí, překročí objem dodávek z období administrativy prezidenta Joea Bidena, která za jeho funkčního období činila přibližně 8,4 miliardy dolarů.
Ministerstvo zahraničí, které balíček oznámilo, uvedlo, že navrhované transakce podporují modernizaci tchajwanských ozbrojených sil a přispívají k udržení obranné schopnosti ostrova. V prohlášení se dále uvádí, že prodej poslouží národním, ekonomickým a bezpečnostním zájmům USA a zároveň pomůže zachovat politickou stabilitu, vojenskou rovnováhu a ekonomický pokrok v regionu. Balíček navazuje na legislativu National Defense Authorization Act, která byla nedávno schválena Kongresem a kterou má prezident Trump podle očekávání podepsat.
Napětí mezi Spojenými státy a Čínou v průběhu Trumpova druhého funkčního období kolísá, a to především v otázkách obchodu, cel a také rostoucí vojenské aktivity Pekingu v Tchajwanské úžině. Čínská vláda dlouhodobě považuje Tchaj-wan za své území a prosazuje sjednocení s pevninou, v krajním případě i silou. Tchaj-wan tyto nároky odmítá.
Mluvčí Guo Jiakun obvinil tchajwanské představitele ze zbytečného utrácení veřejných prostředků na nákup zbraní za cenu „přeměny Tchaj-wanu v sud střelného prachu“ a varoval, že takové kroky urychlí posun úžiny směrem k nebezpečné situaci vojenského střetu a války. Zdůraznil také, že jakýkoli pokus využít Tchaj-wan k omezení vlivu Číny je odsouzen k neúspěchu a poškodí nakonec samotné Spojené státy.
Tchaj-wan naopak ocenil podporu Washingtonu. Ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že prodej zbraní pomůže ostrovu udržet „dostatečné sebeobranné schopnosti“ a přispěje k odstrašení potenciální agrese. Tchajwanský ministr zahraničí Lin Chia-lung poděkoval Spojeným státům za dlouhodobou podporu regionální bezpečnosti a obranných schopností a označil posílení obrany za klíčové pro udržení míru ve strategické oblasti Tchajwanské úžiny.
Prodej přichází v době, kdy se tchajwanská vláda zavázala postupně zvýšit výdaje na obranu až na pět procent hrubého domácího produktu do roku 2030. Prezident Lai Ching-te zároveň oznámil zvláštní víceletý rozpočtový program ve výši 40 miliard dolarů (915 miliard korun), určený na nákup zbraní a posílení protivzdušného systému. Peking v reakci pokračuje v tlaku na Tchaj-pej, pořádá vojenská cvičení v blízkosti ostrova a tvrdí, že snahy o nezávislost jsou odsouzeny k neúspěchu. Podle čínského vedení je sjednocení s pevninou „historickou nevyhnutelností“.
Obavy z eskalace
Zákon o vztazích s Tchaj-wanem z roku 1979 stanoví, že USA poskytnou ostrovu obranné prostředky nezbytné k udržení jeho obranyschopnosti. Spojené státy však nemají s Tchaj-wanem smlouvu o společné obraně a nejsou povinny jej bránit. Tato právní nejednoznačnost přispívá k napětí, které se v posledních měsících dále prohlubuje. Tchaj-wanské ministerstvo obrany uvedlo, že čínská letadlová loď Fujian proplula Tchajwanskou úžinou a že ozbrojené síly situaci sledovaly a reagovaly.
Oznámení rekordního zbrojního balíčku tak přichází v období eskalujícího geopolitického napětí v indo-pacifickém regionu, kdy Peking i Washington stupňují svou rétoriku a testují hranice vzájemného odhodlání. Je otázkou, zda navrhovaný obchod pomůže odstrašit potenciální konflikt, nebo naopak prohloubí riziko přímého střetu.
autor: Jakub Makarovič