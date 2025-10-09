Kavij (KSČM): Co dál s marasmem po Fialově vládě

„Tvrdě jsme bojovali o to, aby mělo Česko respekt a silný hlas v Evropě i ve světě. Pokud by vedení iniciativy převzala jiná země, příšli bychom o reputaci, kterou jsme si po letech konečně vydobili," říká pirátský přeběhlík končící na postu šéfa ministra zahraničí Jan Lipavský (dnes poslanec v dresu ODS).
Nevím, které státy má Lipavský na mysli, zřejmě státy EU, ve kterých bují a navrch získává fašismus. Podporovat válečný konflikt dodávkami vojenského materiálu a techniky není diplomacie, ale lidově přezdívaný Lipánek nikdy diplomat nebyl, byl pouze jedním z vládních válečných štváčů.
Dnes Lipavský s celou Fialovou bandou dosluhuje, za pár dní bude fuč. Otázkou zůstává, co nová vláda udělá se současným marasmem, ve kterém se občané a republika nachází, a to nejen v oblasti zahraniční politiky.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
autor: PV