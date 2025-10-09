Kavij (KSČM): Co dál s marasmem po Fialově vládě

10.10.2025 4:31 | Monitoring

„Muniční iniciativa bez nadsázky v rozhodující chvíli zachránila obranyschopnost Ukrajiny.“

Kavij (KSČM): Co dál s marasmem po Fialově vládě
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

„Tvrdě jsme bojovali o to, aby mělo Česko respekt a silný hlas v Evropě i ve světě. Pokud by vedení iniciativy převzala jiná země, příšli bychom o reputaci, kterou jsme si po letech konečně vydobili," říká pirátský přeběhlík končící na postu šéfa ministra zahraničí Jan Lipavský (dnes poslanec v dresu ODS).

Nevím, které státy má Lipavský na mysli, zřejmě státy EU, ve kterých bují a navrch získává fašismus. Podporovat válečný konflikt dodávkami vojenského materiálu a techniky není diplomacie, ale lidově přezdívaný Lipánek nikdy diplomat nebyl, byl pouze jedním z vládních válečných štváčů.

Dnes Lipavský s celou Fialovou bandou dosluhuje, za pár dní bude fuč. Otázkou zůstává, co nová vláda udělá se současným marasmem, ve kterém se občané a republika nachází, a to nejen v oblasti zahraniční politiky.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
