Kavij (KSČM): Střípky z návštěvy Petra Pavla v Olomouckém kraji

24.01.2026 16:14 | Komentář
autor: PV

Prezident Petr Pavel, mediálně vytvářený kult osobnosti končí svoji další ze série spanilých jízd po krajích, tentokrát Olomouckého a bez doprovodu své Diany.

Kavij (KSČM): Střípky z návštěvy Petra Pavla v Olomouckém kraji
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Ta dala přednost léčbě respiračních potíží čtením komentářů na sociálních sítích reagující na návštěvu manželského komunistického páru u samotného papeže ve Vatikánu.

O bezpečnost pana prezidenta se postarala stále rozšiřující se doprovodná flotila vozidel. Není se co divit. Osmapadesátiletý pisatel z Prostějovska překročil svobodu slova a umístil na sociální síti nevhodný komentář za který mu hrozí až tři roky za mřížemi.

Časově a programově vytíženého pana prezidenta  zcela jistě potěšilo předání daru – na míru šitý zásahový hasičský oblek od společnosti DEVA FM s.r.o. v neobvyklé barevné kombinaci. A samozřejmě společné focení před olomouckou stanicí s výjezdovými hasiči a zásahovými vozidly.

Další důkaz, že své neduhy mladické politické nevyzrálosti má mnohokráte odpracovány a je připraven k další kandidatuře na hradního pána.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Proč vás lidi volili?

Sám tvrdíte, že proto, že chtěli změnu. Ale myslíte, že chtěli sledovat, jak hlavní, co se řeší je Turek a jeho nominace na ministra? Proč proboha místo něj nenavrhnete někoho jiného? Kandidoval do sněmovny, chtěl být tedy poslanec, což je, tak o co tu běží? O blaho lidí určitě ne.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Teleky (KDU-ČSL): Vláda vystavuje stopku schváleným diplomatům

22:14 Teleky (KDU-ČSL): Vláda vystavuje stopku schváleným diplomatům

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k české diplomacii.