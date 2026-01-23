Kavij (KSČM): Střípky z návštěvy Petra Pavla v Olomouckém kraji

Ta dala přednost léčbě respiračních potíží čtením komentářů na sociálních sítích reagující na návštěvu manželského komunistického páru u samotného papeže ve Vatikánu.
O bezpečnost pana prezidenta se postarala stále rozšiřující se doprovodná flotila vozidel. Není se co divit. Osmapadesátiletý pisatel z Prostějovska překročil svobodu slova a umístil na sociální síti nevhodný komentář za který mu hrozí až tři roky za mřížemi.
Časově a programově vytíženého pana prezidenta zcela jistě potěšilo předání daru – na míru šitý zásahový hasičský oblek od společnosti DEVA FM s.r.o. v neobvyklé barevné kombinaci. A samozřejmě společné focení před olomouckou stanicí s výjezdovými hasiči a zásahovými vozidly.
Další důkaz, že své neduhy mladické politické nevyzrálosti má mnohokráte odpracovány a je připraven k další kandidatuře na hradního pána.
Mgr. Miroslav Kavij
