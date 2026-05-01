Kavij (KSČM): Vabank Petra Pavla a jeho „Diany“

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Vabank Petra Pavla a jeho „Diany.“
Líbivé příspěvky ze setkání po krajích, ze zahraničních cest, pozvání na Hrad dětí, které zasílají hlavě státu a tzv. první dámě obrázek či dopis. Obrácenou mincí zůstává absence odpovědí na nelíbivé dotazy občanů, které zůstávají bez odezvy. Lidově řečeno v koši.
Prezident mnoha negativních přívlastků a pojmenování přibývajících každým dnem, Petr Pavel má tento „typ“ občanů prostě na háku. Doposud 175 odeslaných a současně nezodpovězených dotazů na profilu Petra Pavla zřízený na Parlamentních listech tak zřejmě zůstane navždy bez odezvy. Kdopak by ale také chtěl odpovídat na dotazy dezolátů a proruských švábů řečeno názvoslovím lepšolidí a pražské kavárny?
Jen namátkou některé z nich.
Cizojazyčné znalosti naší první dámy /kromě ruštiny/, nezodpovězený dotaz.
Našemu panu prezidentovi jsem cca před 3 týdny učinila dotaz, jakými světovými cizími jazyky /kromě ruštiny/ je jeho manželka, t.j. naše první dáma Eva Pavlová, schopna na úrovni konverzovat při svých oficielních návštěvách v cizině. Můj dotaz byl přijat, odpověď jsem dosud nedostala, opakovaně tudíž o tuto odpověď prosím.“
Koho reprezentovala 1. dáma na Letné?
Vážený pane prezidente , požádala bych Vás o stanovisko k disproporci v prezentování Hradu občanům.
Pokud prezident zdůrazňuje, že není lídrem opozice a ohradil se vůči tomu, aby z něj spolek Milion chvilek dělal neformálního vůdce opozice, pak je z institucionálního hlediska problematické, že se 1.dáma účastnila politické demonstrace na Letné 21. 3. 2026, neboť ta byla organizované právě tímto spolkem a byla namířena proti demokraticky zvolené vládě!
Zvláště pak, když je 1. dáma na akci přítomna se státní ochrankou a pobírá veřejné prostředky na reprezentaci, které jí poskytuje ale současná vláda.
Její účast na stranicky vymezených akcích vyvolává otázku, koho v takové situaci reprezentuje.
Pokud osoba bez politického mandátu pobírá veřejné prostředky na reprezentaci a využívá státní ochranu, jak je zajištěno, aby její účast na akcích organizovaných občanskými iniciativami nebyla v rozporu s deklarovanou politickou neutralitou prezidenta?
Dost možná ale, že Petr Pavel po svém dosazení na Hrad si dosud neuvědomil, že má zřízen výše uveden profil, či jen zapomněl pověřit někoho ze svého PR týmu jeho spravováním.
A paní „prezidentová?“ Ta zřejmě při její popularitě blížící se taktéž 100 % nemá zapotřebí odpovídat na zaslané dotazy ani dle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb., jako tomu bylo v případě dotazu, který jsem
První dámě zaslal 4. února 2026 na emailovou adresu pavla.stechova@hrad.cz.
1. Jaké byly mzdové náklady jednotlivých členů Správní rady Nadačního fondu Evy Pavlové za rok 2025. Viz čl.10 Správní rada.
2. Dle čl.4 Účel nadačního fondu, není zcela zřejmé zda poslání a účel nadačního fondu je zaměřen pouze pro občany žijící na území ČR (včetně zde žijících cizinců), nebo zda poslání a účel nadačního fondu lze „uplatňovat“ také v jiných státech.
3. Vzhledem k tomu, že Nadační fond Evy Pavlové je zcela transparentní, rád bych uvítal odkaz na číslo transparentního účtu uvedené nadace, jak je to zcela běžné u jiných podobných nadací, spolků a organizací, případně odkaz kde je uveden seznam dárců.
Vzhledem k tomu, že jsem se do zákonem určeného termínu nedočkal odpovědi ani symbolické, kontaktoval jsem telefonicky dne 24. března zatím poslední tajemnici Evy Pavlové, Pavlu Štechovou, která se nejdříve omluvila za absenci odpovědi a přislíbila její zaslání. Po pravdě řečeno, po uplynutí téměř 40 dní, na zázrak v podobě obdržení odpovědi, nečekám.
Nechtějme ale po prezidentovi řešit malichernosti! Stačí, že jej z klidného spánku ruší Macinkovy SMS a musí řešit, zda na summit v Ankaře poletí vládním speciálem, či využije své motorkářské záliby, případně si v cirkuse pořídí vysloužilého osla. Nemá to skutečně prezident v době, kdy se tvoří nový světový řád a uspokojovat zájmy zbrojařů lehké. Prosazení vize spojených států evropských v českých podmínkách, které mírně řečeno smrdí kolaborací, zavání více Mírovem, než znovuzvolením v roce 2028. I když nejen Bernd Posselt, v rámci dobročinného usmiřování, ale také rod Lichtejštejnú, za které v minulosti prezident Pavel lobboval mají jistě co nabídnout.
Prezident Pavel společně se svou „Dianou“ hrají s podporou hlavních médií vabank. Zda zvítězí zdravý rozum občanů pro které zůstává na prvním místě Česká republika a její zájmy, nebo eurohujeři a evropané po vzoru Václava Havla je zatím předčasné předvídat. Koneckonců na Slovensku se velké popularitě také dlouho těšila dosazená prezidentka Zuzana Čaputová, ekologická aktivistka, dosavadní přítelkyně Petra Pavla, která slibovala vrátit Slovákům spravedlivý a fungující stát. S jakou ostudou v očích mnohých svých občanů skončila je zbytečné zmiňovat.
Jedno mají ale společné, to jsou nesplněné sliby, prázdné fráze. Petr Pavel ve volební kampani sliboval také mnohé, skryto do sloganu „Vraťme Česku řád a klid.“ Za více než polovinu svého prezidentského mandátu k naplnění slibu v podobě nastolení řádu a klidu neudělal vůbec nic. Možná další důvod, aby za necelé dva roky následoval svoji dosavadní podporovatelku Zuzanu Čaputovou do zapomnění.
Mgr. Miroslav Kavij
