Trump přešel od výhrůžek k činu. Vojáci mizí z Německa

Americké ministerstvo obrany oznámilo stažení přibližně 5000 vojáků z Německa. Rozhodnutí přichází uprostřed rostoucího sporu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a německým kancléřem Friedrichem Merzem ohledně války s Íránem.
Podle oficiálního vyjádření Pentagonu nařídil ministr obrany stažení jednotek v rámci přehodnocení americké vojenské přítomnosti v Evropě. „Toto rozhodnutí následuje po důkladném přezkumu postavení sil v Evropě a zohledňuje situaci na místě,“ uvedl hlavní mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Stažení by mělo být dokončeno během příštích šesti až dvanácti měsíců.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
V Německu je aktuálně rozmístěno kolem 35 000 až 38 000 amerických vojáků, především na základnách jako Ramstein. Slouží jako klíčová logistická a velící centra pro operace v Evropě a na Blízkém východě. Stažení se týká mimo jiné bojové brigády a zrušení plánovaného nasazení praporu s dalekonosnými systémy. Po dokončení by se měl počet amerických sil v Evropě vrátit přibližně na úroveň před rokem 2022.
Rozhodnutí přichází krátce poté, co Trump veřejně kritizoval Merze za jeho výroky o íránském konfliktu. Německý kancléř minulý týden uvedl, že Írán „ponižuje“ Spojené státy v jednáních a kritizoval washingtonskou strategii ukončení dvouměsíční války. Trump na to reagoval ostrými výroky na Truth Social, kde Merze obvinil z neznalosti íránských jaderných ambicí a naznačil možnost redukce vojenské přítomnosti v Německu.
Trump: Převezměte zodpovědnost
Vysoce postavený zaměstnanec Pentagonu, který si přál zůstat v anonymitě, označil německou rétoriku za „nevhodnou a neproduktivní“ a potvrdil, že prezident reaguje na postoje spojenců, kteří podle něj nedostatečně podporují americké operace. Trump dlouhodobě tlačí na evropské spojence, aby převzali větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, včetně vyšších výdajů na obranu a aktivnější role v krizích, jako je zajištění Hormuzského průlivu.
Toto není první Trumpův pokus o redukci amerických sil v Německu. Již v roce 2020 nařídil stažení přibližně 12 000 vojáků, plán však nebyl dokončen kvůli odporu v Kongresu a změně administrativy. Přestože Německo v poslední době schválilo zvýšení obranných výdajů, nejnovější krok prezidenta Trumpa vyvolává obavy o budoucnost transatlantických vztahů a odstrašování Ruska.
Mluvčí německé vlády zatím na oznámení Pentagonu oficiálně nereagovali. Experti upozorňují, že tento vývoj může přimět evropské země k urychlenému posílení vlastních obranných kapacit vzhledem k rostoucí nespolehlivosti americké podpory.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.