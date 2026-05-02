Trump přešel od výhrůžek k činu. Vojáci mizí z Německa

02.05.2026 7:21 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Německý kancléř Friedrich Merz se dotkl amerického prezidenta Donalda Trumpa svou kritikou neúspěšného postupu USA ve válce v Íránu. Odveta na sebe nenechala dlouho čekat. Američané stáhnou z Německa tisíce svých vojáků. Odejít mají do šesti až dvanácti měsíců.

Americké ministerstvo obrany oznámilo stažení přibližně 5000 vojáků z Německa. Rozhodnutí přichází uprostřed rostoucího sporu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a německým kancléřem Friedrichem Merzem ohledně války s Íránem.

 

 

Podle oficiálního vyjádření Pentagonu nařídil ministr obrany stažení jednotek v rámci přehodnocení americké vojenské přítomnosti v Evropě. „Toto rozhodnutí následuje po důkladném přezkumu postavení sil v Evropě a zohledňuje situaci na místě,“ uvedl hlavní mluvčí Pentagonu Sean Parnell. Stažení by mělo být dokončeno během příštích šesti až dvanácti měsíců. 

Kritizoval válku na Blízkém východě, odpověď přišla vzápětí

V Německu je aktuálně rozmístěno kolem 35 000 až 38 000 amerických vojáků, především na základnách jako Ramstein. Slouží jako klíčová logistická a velící centra pro operace v Evropě a na Blízkém východě. Stažení se týká mimo jiné bojové brigády a zrušení plánovaného nasazení praporu s dalekonosnými systémy. Po dokončení by se měl počet amerických sil v Evropě vrátit přibližně na úroveň před rokem 2022.

Rozhodnutí přichází krátce poté, co Trump veřejně kritizoval Merze za jeho výroky o íránském konfliktu. Německý kancléř minulý týden uvedl, že Írán „ponižuje“ Spojené státy v jednáních a kritizoval washingtonskou strategii ukončení dvouměsíční války. Trump na to reagoval ostrými výroky na Truth Social, kde Merze obvinil z neznalosti íránských jaderných ambicí a naznačil možnost redukce vojenské přítomnosti v Německu.

Vysoce postavený zaměstnanec Pentagonu, který si přál zůstat v anonymitě, označil německou rétoriku za „nevhodnou a neproduktivní“ a potvrdil, že prezident reaguje na postoje spojenců, kteří podle něj nedostatečně podporují americké operace. Trump dlouhodobě tlačí na evropské spojence, aby převzali větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, včetně vyšších výdajů na obranu a aktivnější role v krizích, jako je zajištění Hormuzského průlivu.

Fotogalerie: - Prvomájově proti fašismu

Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...
Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...
Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...
Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...
Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...
Prvomájová demonstrace proti fašismu v Parlamentu ...

Toto není první Trumpův pokus o redukci amerických sil v Německu. Již v roce 2020 nařídil stažení přibližně 12 000 vojáků, plán však nebyl dokončen kvůli odporu v Kongresu a změně administrativy. Přestože Německo v poslední době schválilo zvýšení obranných výdajů, nejnovější krok prezidenta Trumpa vyvolává obavy o budoucnost transatlantických vztahů a odstrašování Ruska.

Mluvčí německé vlády zatím na oznámení Pentagonu oficiálně nereagovali. Experti upozorňují, že tento vývoj může přimět evropské země k urychlenému posílení vlastních obranných kapacit vzhledem k rostoucí nespolehlivosti americké podpory.

Další americká velvyslankyně na Ukrajině končí. Prý kvůli Trumpovi
Trumpova „zlá žena“ nahání strach v Evropě
Írán poslal tajný návrh USA. Hormuz za konec blokády, jádro stranou
Strach v EU. Trumpova válka otřása „proevropskými“ vládami

 

Ing. Jan Bureš, DBA byl položen dotaz

Pane Bureš, mám na vás dva dotazy.

Myslíte, že třeba v Rakousko nebo Francii, kde je povinnost mít zavřeno i v neděli, ne jen o svátcích nejsou liberální demokracie? Uvědomujete si, že to není mnohdy tak jednoduché si určit, zda chcete ve svátek do práce? Souhlasím s vámi, že když je jednou otevřeno a podruhé ne, je to zmatek. Proč t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Okamura na titulní stránce srbských novin. Země by prý byla pro EU přínosem

20:29 Okamura na titulní stránce srbských novin. Země by prý byla pro EU přínosem

Předseda české poslanecké sněmovny Tomio Okamura se objevil na titulní stránce srbského deníku Polit…