Kavij (KSČM): Více odvahy, nebo rozumu a reality?

Nepochybně nejsilnější parketou příštího prezidenta ČR Petra Pavla bude další zatahování země do ukrajinského válečného konfliktu mezi RF a NATO, viz jeho výroky, poskytnuté těsně po svém zvolení světovým médiím.

Zatímco pro francouzskou agenturu AFP řekl, že spojenci by měli při podpoře Ukrajiny projevit více odvahy, a navrhuje proto, aby Západ Kyjevu poslal veškeré dostupné zbraně kromě jaderného arzenálu, v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Deutsche Welle náš prezidentský generál sdělil, že země Severoatlantické aliance by měly vážně uvažovat o vyslání stíhaček na Ukrajinu.

Co na tom, že zástupci Pentagonu zákonodárcům Výboru pro ozbrojené služby americké Sněmovny reprezentantů sdělili, že získat zpátky Krym se Ukrajině brzy nepodaří, Petr Pavel nic jiného než porážku ruských vojsk nepřipustí! Velmi brzy vzaly za své sliby Petra Pavla, že bude usilovat o spojování národa, a nikoli jej rozdělovat, jak to dělal (podle něj) končící prezident Miloš Zeman. Dalším zatahováním ČR a jeho občanů do války na Ukrajině (ani jiných konfliktů pod hlavičkou NATO) svůj příslib splní jen stěží.

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16958 lidí

Co tak nechat se inspirovat vystoupením europoslance Miroslava Radačovského, který ve svém vystoupení 2. února 2023 v Bruselu říká : „V súvislosti so summitom EÚ – Ukrajina mám jednu pragmatickú otázku: Všetci sme presvedčení, že spolu s USA porazíme Rusko. A máme aj alternatívu B? A čo keď to Rusko neporazíme? Zatiaľ sa to nikomu v histórií nepodarilo. Ako Slovák a Slovan sa chcem opýtať naších západoeurópskych priateľov. Vaši otcovia a starí otcovia v boji proti Rusku počas 2. svetovej vojny zavraždili okolo 20 miliónov Slovanov, Rusov, Bielorusov, Ukrajincov, Srbov a jako bonus ešte 6 miliónov nevinných Židov. Koľko predpokladáte, že bude zabitých Ukrajincov a Rusov, kým sa táto vojna skonči? Ale vám je to asi jedno, vy to jednoducho máte v génoch. Zastavte to šialenstvo, lebo sa nakoniec tou slovanskou krvou udusíte. Rokujme o zastavení bojov. Rokujme o mieri. A výhovory - to Hitler, to Putin, to Napoleon neplatia. Keď to neurobíme, vystrieľame sa tu všetci ako zajace. (ZDE)

Vzhledem k překročení času na vystoupení zde nemohlo ještě zaznít „Američanom sa nepodarilo poraziť Vietnamcov, Afgancov, Kórejcov, zničiť Kubu, a v Sýrii a Líbyi narobili len zbytočný zmätok. Prečo si myslíte, že porazia Rusov?“

Od generála Petra Pavla, kterého podle amerických not dlouhodobě „řídí“ bývalý diplomat Petr Kolář, se těžko podobných slov dočkáme. Vždyť by to bylo zpochybnění naší zahraniční politiky prosazování linie a světových mocenských zájmů NATO. Přitom vystoupení z tohoto zločineckého paktu je prvním předpokladem pro obnovení suverenity naší České republiky!

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

