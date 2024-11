Kettner (SPD): Vlastně zavádíme na vysokých školách inkluzi se všemi negativy i pozitivy

Děkuji za slovo, dámy a pánové.

Tak jsme to probírali, jsme ve třetím čtení, vše důležité a podstatné jsem již řekl v prvním a druhém čtení, takže jenom takové krátké shrnutí a jedna malá novinka, která se ke mně dostala.

Tato novela je skutečně potřebná, je tam spoustu pozitivních prvků, které si akademické prostředí a vysoké školy zaslouží, jsou tam ale zároveň i některé body, řekněme, mírně sporné, akademické prostředí je nevítá příliš s nadšením, někdy přímo i s odporem.

Ale já, co se týká akademického prostředí, tak jsem se v něm pohyboval pouze při mých studiích, takže samozřejmě vždy si nechám v tomto směru poradit od lidí, které se v tomto prostředí pohybují, a dostal jsem jeden podnět, který mě nějakým způsobem zaujal. Nemám důvod to dotyčnému nevěřit.

A jde o to, že mi vlastně na vysokých školách zavádíme inkluzi se všemi těmi negativy i pozitivy, které to přináší jak na základních, tak na středních školách. Chtěl bych upozornit, že aktuální zákonná úprava se zvláštními podmínkami studentů se specifickými potřebami zabývá obecně v ustanovení § 21 odst. 1 písm. e), zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, kde je upravena povinnost veřejné vysoké školy činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole, což je v pořádku, protože to je ta aktuální úprava, to znamená osoby se specifickými potřebami, jako jsou zraková, sluchová, pohybová postižení, tak těm je umožněno studovat, a je to tak správné.

Ovšem tato novela prakticky nařídí vysokým školám, aby například i osoby se specifickými poruchami učení, s vážnou poruchou autistického spektra nebo s jinými obtížemi, pro které dané studium nemusí být příliš vhodné, aby jim takové studium umožnila. Třeba s pomocí asistenta, který tedy bude skládat zkoušky a zápočty za toho daného svěřence? Takže mám to chápat tedy tak, že doktor půjde na operační sál a vedle něj bude stát asistent, který mu bude něco předčítat, nějaké postupy? Nebo bude mu pomáhat? To znamená, že v průběhu studia bude poskytnuta specifická individuální podpora a nastaveny takové specifické podmínky, které jim umožní studium v plném rozsahu a odpovídající kvalitě.

Je sice hezké, že tedy s takovou pomocí takový student vystuduje, ale já si dost dobře nedokážu představit, jak potom takový absolvent bude fungovat potom v profesním životě.

Takže to je jenom taková vsuvka, takový podnět, který jsem dostal z akademického prostředí, jestli by mi k tomu mohli kolegové z akademického prostředí říci, jestli to je skutečně pravda, zda tomu tak skutečně je, jak to bude ošetřeno nebo zda se jedná jenom o neporozumění nějaké části té novely.

Děkuji.