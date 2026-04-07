Klán (KSČM): Návrat globální rivality na Měsíci

08.04.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Mise programu Artemis II na začátku dubna znovu připomněla, jak dramaticky se lidstvo posunulo od dob prvních letů na Měsíc v 60. a 70. letech 20. století.

Foto: janklan.cz
Popisek: Jan Klán, poslanec KSČM za Středočeský kraj

Technologie, které dnes používáme – od znovupoužitelných systémů přes pokročilou robotiku až po moderní navigaci a materiály – posouvají hranice možností mnohem dál, než si dokázali představit inženýři z USA v éře Apolla. Návrat člověka na Měsíc plánovaný kolem roku 2028 by tak neměl být jen symbolickým krokem, ale logickým pokračováním dlouhodobého technologického vývoje. V tomto ohledu byl čínský výzkum na odvrácené straně Měsíce realizovaný bez lidské posádky v poslední době významným přelomem.

Zároveň však návrat lidí na Měsíc odhaluje i druhou, méně idealistickou rovinu: kosmický výzkum se opět stává arénou globálního politického soupeření. Podobně jako během studené války mezi USA a Sovětským svazem, dnes sledujeme stále agresivnější přístup USA vůči Číně.

Obě velmoci mají ambiciózní plány – vybudovat trvalé lidské základny na Měsíci nejpozději ve 30. letech tohoto století. Tyto základny nemají být jen vědeckými stanicemi, ale strategickými opěrnými body pro další průzkum Sluneční soustavy, především pro budoucí mise na Marsu s lidskou posádkou, které se očekávají v následující dekádě.

Mgr. Jan Klán

  KSČM
Tento vývoj má i silný historický kontext. První éra pilotovaných kosmických letů byla výrazně ovlivněna socialistickým blokem. Z devíti prvních zemí, které vyslaly člověka do vesmíru, jich osm patřilo mezi socialistické státy a byly součástí sovětského programu Interkosmos. Tento fakt ukazuje, jak zásadní roli hrála organizovaná státní podpora a mezinárodní spolupráce v rámci tehdejšího východního bloku.

Mimořádné postavení v této historii má i Československo. V roce 1978 se stalo třetí zemí na světě, jejíž občan se dostal do vesmíru – byl to Vladimír Remek. Tento úspěch nebyl náhodný – byl právě výsledkem zapojení do mezinárodního programu Interkosmos, který umožňoval spolupráci mezi Sovětským svazem a dalšími socialistickými státy. Pro relativně malou zemi to byl obrovský vědecký i prestižní průlom, který dodnes zůstává jedním z vrcholů československé technologické historie.

Dnešní situace je však komplexnější. Zatímco v minulosti šlo především o ideologický souboj dvou bloků, který měl své vědecké aspekty, současná kosmická soutěž kombinuje vědecké ambice, ekonomické zájmy i otázky bezpečnosti. Měsíc se stává nejen cílem výzkumu, ale i potenciálním zdrojem surovin a strategickou platformou pro další expanzi.

Program Artemis tak symbolizuje dvojí tvář současného kosmického věku: na jedné straně fascinující technologický pokrok a touhu poznávat neznámé, na straně druhé návrat mocenské rivality, tentokrát napětí vyvolávané USA vůči Číně. Budoucnost ukáže, jaké bude mít toto soupeření výsledky, jisté ale je, že Měsíc bude v příštích desetiletích opět jedním z hlavních center lidské aktivity mimo Zemi.

