Klán (KSČM): Tak nám začala fungovat eObčanka v mobilu, přátelé

EObčanku bude nejprve možné požít na některých úřadech a od poloviny roku ji prý bude moci používat i policie při vaší kontrole. Do té doby vám bude k ničemu a bude vám zabírat jen nějakou tu paměť ve vašem chytrém telefonu. Pokud jej vůbec máte. Mnoho lidí totiž ani chytrý telefon nevlastní. Dokonce ani já jej nemám. Vlastním jeden druh tlačítkového telefonu, a tam se určitě aplikace eObčanka nahrát nedá (jako služební používám chytrý telefon). Zcela jistě nebudu sám. Co pak s těmito lidmi budou hlavně Piráti a jejich šéf pro digitalizaci I. Bartoš dělat, netuším.

V oblasti digitalizace státní správy, a hlavně aplikace eObčanka vyvstává několik podstatných ALE. Na jeden problém jsem poukázal již výše. Co když nebudu vlastnit chytrý telefon, kde bych aplikaci mohl mít? Pravděpodobně zůstanu u klasické kartičky. A co teprve starší lidé, kteří mobilní telefon vůbec nevlastní? Budou nás snad v budoucnu Piráti čipovat? Děkuji, nechci. Mám rád svoje soukromí.

Jiná věc nestává v případě výpadku mobilního signálu. Co poté? Budeme snad všichni čekat, až zase začne fungovat? I. Bartoš sice tvrdí, že elektronická občanka má prý fungovat i bez připojení k síti. Je zde ale ono slovo prý. Co když výpadek potrvá několik hodin? Když půjdu na úřad něco vyřídit a nepůjde síť (právě u úřadu, který na síť napojený zjevně být musí), tak kdo mi například vrátí dovolenou, kterou jsem si musel vzít na vyřizování věcí a nic nevyřídím?

A co teprve, když laicky řečeno „zdechne“ telefon? Ať už z jakéhokoliv důvodu. Co poté? Budu mít v dokladech kartičku poslední záchrany? Možná ano, možné ne. Vir v telefonu a aplikaci rovněž dokáže udělat své. Dokáže nám odsát data, podvodníci nás mohou ošálit. Stejně nám určitě dokáže znemožnit fungování aplikace eObčanka. A co teprve, když se s eObčankou vydáte do zahraničí. Budou tuto aplikaci uznávat i v jiných státech EU a nejen zde? Přeci jen je občanský průkaz cestovní doklad. K digitalizaci cestovního pasu jsme se zatím nedostali.

Důležitou věcí je, abychom se dozvěděli, kdo je vlastně správcem oné aplikace? Respektive dat, která budou někde uložena. Bude to soukromá společnost, nebo ministerstvo pro digitalizaci? Případně ministerstvo strachu V. Rakušana? Vzpomínám si na případ správy základních registrů, kdy bylo datové uložiště u nějaké soukromé společnosti kdesi na Moravě, a ještě k tomu v přístavbě u pohostinství. Chci věřit, že tohle má současná 5D vláda vyřešené. Ale jelikož všichni lžou, tak jim nevěřím. Ostatně podobné věci jsme mohli nedávno pozorovat u případu datových schránek, kdy se peníze neúčelně vyhazovaly.

Tak se na závěr musíme ptát: Kolik aplikace eObčanka stála? Kolik bude stát provoz datového uložiště, kde budou data shromažďována? Jakým způsobem bude zabezpečeno, aby nemohlo dojít k úniku dat? A kolik budou celkové náklady na digitalizaci státní správy? Tedy vybavení úřadů a policie, případně dalších orgánů státní správy, čtečkami asi QR kódů, aby vás mohli identifikovat z vašeho mobilu.

Mgr. Jan Klán KSČM



